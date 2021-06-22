مسؤول بوزارة التجارة يكشف مصير شحنة القمح الفرنسية الفاسدة

أكد المدير العام للرقابة الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية، أن قرارا اتخذ، على جميع المستويات، بمنع دخول شحنة القمح الفاسد القادمة، مؤخرا، من فرنسا “مهما كانت نتائج تحاليل العينة”.

و أوضح لوحايدىة لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الثلاثاء، أن وزير الفلاحة كان قدم معلومات تفصيلية بشأن شحنة القمح الفاسد المستوردة مؤخرا من فرنسا بعد اكتشاف وجود حيوان داخلها.

وتابع “فيما يتعلق بعمل قطاع وزارة التجارة فإن مصالح الرقابة لن تسمح أبدا بتسويق أي منتج غير مطابق مهما كانت طبيعته أو مصدره لأن حماية المستهلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه” حسب تعبيره.

وأضاف أن مصالح الرقابة على مستوى الحدود، وعلى جميع المستويات، أبدت رفضها القاطع لدخول الشحنة للسوق الوطنية بغض النظر عن نتائج تحاليل العينة ، مبررا ذلك باكتشاف حيوان لا يتماشى مع ديننا الحنيف.

اكتشاف جثة خنزير ثانية في شحنة قمح.. وزير الفلاحة يوضح

كشف وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، عن العثور على جثة خنزير ثانية في شحنة القمح القادمة من فرنسا مشيرا إلى وضع المورد في القائمة السوداء.

وأعلن حمداني، الأربعاء 16 جوان، خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة أن الشحنة تبلغ 27 ألف طن، وصلت إلى ميناء وهران وعثر بداخلها على جثة خنزير على مستوى ولاية سعيدة خلال عميلة التفريغ.

وأوضح الوزير أن المصالح المعنية، عثرت في المرة الأولى على الجثة أثناء تفريغ جزء من الحمولة، والتي كانت موجهة إلى مخازن تعاونيات الحبوب بولايات الغرب.

كما أشار الوزير إلى أنه تم الثلاثاء اكتشاف جثة أخرى لخنزير خلال استكمال عملية تفريغ الحمولة.

وأكد الوزير أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم توقيف عملية تفريخ الحمولة، ووإرجاع البضاعة بكل حمولتها، مع طلب تعويض السلعة.