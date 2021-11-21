كشف مسؤول بوزارة التربية عن إمكانية جعل الإنتقال إلى الجامعة مستقبلا بحساب المعدل العام السنوي مع معدل البكالوريا.

وقال المفتش المركزي بلعور بوعلام لـ “الشروق مورنينغ” الأحد، أن الوزارة الوصية تدرس خيار جعل الانتقال إلى الجامعة بحساب المعدل العام السنوي زائد معدل البكالوريا.

من جهة أخرى أكد المتحدث ذاته أن مصالح الوزارة باشرت عمليات تكوين لفائدة الأساتذة معدي أسئلة البكالوريا، مشددا على ضرورة أن تكون دقة أسئلة البكالوريا وخلوّها من الغموض والتأويل.