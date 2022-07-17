مسؤول بوزارة التعليم العالي: إدراج تخصص مهندس عبر 18 جامعة

كشف مدير التعليم للطور الأول والثاني بوزارة التعليم العالي سيف الدين عمارة، أنه تم إدخال تخصص مهندس عبر 18 جامعة بالإضافة إلى مسارات جديدة لحاملي بكالوريا تقني رياضي.

وذكر عمارة، الأحد، في تصريح للإذاعة بالمسارات الجديدة الذي أعلن عنها وزير التعليم العالي لحاملي بكالوريا تقني رياضي والموجودة حاليا بـ 3 جامعات (جامعة أيسطو وهران،جامعة سطيف 1 و جامعة بليدة 1 ) إضافة إلى تخصص مهندس والتي أدخلت إلى 18 جامعة .

كما أكد المسؤول بوزارة التعليم العالي، أن التسجيلات الأولية ستنطلق قريبا على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية من معاهد وجامعات وكذا كليات ومدارس عليا.

وأضاف المتحدث أن الأبواب مفتوحة من أجل التعريف بشروط الالتحاق بها وكذا التخصصات المتاحة فيها، إلى جانب تقديم التفاصيل لتسهيل عملية التسجيلات للناجحين الجدد على مستواها وعبر الأرضية الرقمية.

للإشارة كان وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان السبت، قد تطرق إلى توجيه وتسجيل حاملي شهادات البكالوريا الجدد مع توسيع عملية احتساب المعدل الموزون في توجيههم ليشمل ميادين وتخصصات أخرى، إضافة إلى إدخال بعض التعديلات على الشروط البيداغوجية للقبول في التسجيل في بعض التخصصات.