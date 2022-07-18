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مسؤول بوزارة التعليم العالي: الفتيات حققن نجاحا كبيرا في مجال الرياضيات

الشروق أونلاين
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مسؤول بوزارة التعليم العالي: الفتيات حققن نجاحا كبيرا في مجال الرياضيات

أكد مدير التخطيط والاستشراف على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ياسين بلعربي، أن “الفتيات أكثر نجاحًا في جميع المجالات الأكاديمية، بما في ذلك الرياضيات”.

وأكد بلعربي، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة، أنه بحسب أرقام وزارة التعليم العالي، فإن المجموع الكلي للطلبة يتكون من 60٪ من الفتيات. مشيرا إلى أنه في بعض القطاعات تبلغ نسبة الطالبات 80٪ ، والطب من 70٪ ، مقترحا دراسة هذه الظاهرة التي “تفاجئ المنظمات الدولية”.

وأوضح المتحدث أن نسبة نجاح الفتيات في بكالوريا 2022 بلغت 63 بالمائة.

وتعليقا على نتائج امتحان البكالوريا التي تم الكشف عنها السبت، أوضح ممثل وزارة التعليم العالي أن انخفاض عدد حملة البكالوريا لا يتجاوز 0.14٪ ، حيث ارتفع عدد المرشحين هذا العام بنسبة 1.6٪. ويحرص على عدم تأثير  ذلك على الجامعة التي هيأت نفسها جيداً لاستقبالها.

وحول النسبة المنخفضة (3.67٪) التي سجلها المرشحون المسجلون في الرياضيات، أوضح بلعربي أن هذا الاتجاه عالمي ، بينما أوصى بإجراء حملة توعية في الجزائر لإثارة اهتمام الطلاب بهذا المجال.

كما كشف بلعربي أن 45٪ فقط من حملة البكالوريا يأتون من الآداب والفلسفة واللغات الأجنبية ومجالات الإدارة ، مقارنة بـ 55٪ ممن حصلوا على البكالوريا في المجالات العلمية والتقنية ، فإن أكثر من 60٪ من الطلاب الجدد يختارون العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم و اللغات الأجنبية.

وقال “ندرك أن 21.66٪ من حملة البكالوريا من العلوم التقنية والتجريبية والرياضية يطلبون طواعية الذهاب إلى العلوم الاجتماعية”.

كما أرجع المتحدث تراجع المستوى وارتفاع المعدلات المسجل في نتائج البكالوريا إلى اقبال التلاميذ بكثرة على الدروس الخصوصية.

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