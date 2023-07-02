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الجزائر

مسؤول بوزارة التعليم العالي: تنصيب 17 دار للذكاء الاصطناعي عبر الجامعات

الشروق أونلاين
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مسؤول بوزارة التعليم العالي: تنصيب 17 دار للذكاء الاصطناعي عبر الجامعات

كشف رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنة الأعمال الجامعية بوزارة التعليم العالي البروفسور أحمد مير، عن تنصيب 17 دار للذكاء الاصطناعي على مستوى مختلف الجامعات الجزائرية.

وأوضح، مير، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن الجامعات الجزائرية تزخر بالعديد من الطاقات البشرية مشيرا إلى التواصل الدائم مع الطلبة الباحثين حاملي الأفكار المبتكرة من مختلف أنحاء الوطن خاصة أولئك الذين شرفوا الجامعة الجزائرية في مختلف المسابقات الدولية.

وأفاد المتحدث أن الجزائر  تواكب هذه التحولات الجديدة من خلال عديد الاستراتيجيات أهمها تلك المنتهجة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتمثلة  في إطلاق  2023/2024 سنة الذكاء الاصطناعي وإدخال الذكاء الاصطناعي على المنظومة التعليمية في الوسط الجامعي وكذلك تنصيب المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي في الـ26 جوان الماضي حيث يضم المجلس خيرة علماء الجزائر من داخل وخارج الوطن.

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