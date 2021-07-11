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الجزائر

مسؤول بوزارة التعليم العالي.. طريقة جديدة لحساب معدل دخول كلية الطب

الشروق أونلاين
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مسؤول بوزارة التعليم العالي.. طريقة جديدة لحساب معدل دخول كلية الطب

كشف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي بوعلام سعيداني، عن شروط جديدة لالتحاق الطلبة الحائزين على البكالوريا بكلية الطب في الموسم القادم.

وأوضح سعيداني، الأحد، لدى نزوله ضيفا على  حصة “الشروق مورنينغ”، أن معدل القبول في كلية الطب للطلبة الجدد هو15 لكنه غير كاف ويتطلب شروطا أخرى أضيفت هذه السنة.

وأوضح المتحدث أنه سيتم حساب معدل البكالوريا وضربه في معامل 2 وتضاف له العلامة التي حصل عليها التلميذ في مادة العلوم الطبيعية ويقسم المجموع المتحصل عليه على 3 ليتمكن التلميذ  من دخول كلية الطب.

 اعتماد التكوين عن بعد في الجامعات رسميا

كشف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي بوعلام سعيداني، أن الوزارة اعتمدت رسميا التكوين عن بعد في الجامعات.

وأوضح سعيداني، الأحد، خلا نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ”، أن التكوين عن بعد أثبت فعاليته والوزارة اعتمدته رسميا، وأشار في السياق إلى أن التسجيلات الجامعية للسنة المقبلة ستتم أيضا عن بعد.

وأضاف المتحدث أن موعد الدخول الجامعي المقبل سيكون في 4 سبتمبر، وأن الطلبة الجدد بإمكانهم دفع رسوم التسجيل الجامعي عبر البطاقة الذهبية.

وعن التسجيل والتوجيه قال سعيداني أن مصالح الوزارة ستمكن حاملي شهادة البكالوريا لرياضي النخبة من التسجيل في تخصص التربية البدنية بمعدل 10.

كما أوضح أن توجيه الطلبة نحو المدارس العليا للأساتذة سيكون حسب احتياجات قطاع التربية.

وكشف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوعلام سعيداني، أن القانون التوجيهي الجديد الخاص بالجامعات على طاولة الحكومة.

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