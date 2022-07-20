مسؤول بوزارة التعليم العالي يكشف جديد التوجيه للموسم الجامعي المقبل

كشف مدير التكوين و التعليم العالي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، البروفسور جمال بوقزاطة، عن جديد التوجيه الخاص بالموسم الجامعي المقبل.

وأوضح بوقزاطة، الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى في رده حول سؤال متعلق بجديد التوجيه أنه تم إلغاء الجذع المشترك فيما يخص الالتحاق بتخصصي الرياضيات والإعلام الآلي، وكذا المدارس العليا للأساتذة في تخصص العلوم الدقيقة.

كما أوضح بوقزاطة أنه تقرر توسيع المعدل الحسابي الموزون ليشمل بعض التخصصات لاسيما المدرستين العليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي بسيدي عبد الله.

وأضاف أنه تقرر إعادة بعث مسارات التكوين في دراسات المهندس خلال الدخول الجامعي المقبل، في شعبتي الرياضيات والتكنولوجيا على مستوى 18 مؤسسة جامعية موزعة بالتساوي ب 3 نواحي للوطن على أن يتم تعميمها لاحقا .

وبخصوص التحضيرات التنظيمية والبيداغوجية للدخول الجامعي لموسم 2022/2023، أكد المتحدث أن التحضيرات تجري في ظروف عادية لاستقبال زهاء 340 ألف طالب جامعي جديد، مشيرا إلى الضغط الذي تعاني منه المؤسسات الجامعية خصوصا بالجزائر العاصمة ،حيث بلغ عدد الناجحين في البكالوريا 37 ألف طالبا.

كما استعرض ضيف الأولى توليفة المعايير لاختيار التخصصات للالتحاق بالجامعة والتي تتلخص أساسا في معدل البكالوريا ومعدل المواد الأساسية المحصل عليها إضافة إلى شرط الدائرة الجغرافية للمترشح وكذا قدرة الاستقبال لدى مؤسسات التعليم العالي.

وفي تقييمه لتجربة المدرسة الوطنية العليا للرياضيات بعد سنة من إطلاقها قال بوقزاطة إنها تجربة فتية، لا يمكن تقييم أدائها إلا بعد سنتين.

وبخصوص إلغاء نظام الدراسة بالتفويج المعتمد في اطار تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا والعودة إلى النظام العادي، أوضح ضيف الأولى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخذت كل الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبة، في انتظار ما ستقرره اللجنة الوطنية العلمية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد19 .

هذا موعد التسجيلات الأولية ومراحله للناجحين الجدد في البكالوريا

ويوم 17 جويلية 2022، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية التسجيلات الأولية لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد2022، ستكون من 21 إلى 24 جويلية الجاري عبر البوابة المخصصة لهذا الغرض.

ودعت الوزارة الحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا إلى إتباع جملة من الإجراءات للتسجيل في إحدى مؤسسات التعليم العالي وهي كالتالي:

1- التوجه إلى الثانوية لتسلم شهادة البكالوريا، والتي من خلالها يتم التعرف على الرقم الشخصي الذي يستعمل أثناء التسجيل الأولي.

2- يتعرف الطالب على المعلومات التي توضع تحت تصرفه والواردة في دليل حامل شهادة البكالوريا وفي المنشور الوزاري الخاص، حيث يمكنه في هذا الصدد تحميل وتثبيت تطبيق توجيه كم (TawdjihCom) المتوفر في بوابة حامل شهادة البكالوريا على الهاتف النقال و/ أو اللوحة الالكترونية او استعمال النسخ التفاعلية للدليل والمنشور رقم 1 والمنشور رقم 3 والمنشور رقم 4 على جهاز للإعلام الآلي أو الوثائق بصيغ Pdf أيضا.

3- الشروع في عملية التسجيل الأولي من 21 إلى 24 يوليو الجاري وذلك من خلال ملء بطاقة الرغبات عبر الخط من خلال العنوان الالكتروني https://www.orientation-esi.dz.

وتؤكد الوزارة على ضرورة ملء بطاقة الرغبات كمرحلة أولى وتصفح وطبع قائمة كل الشعب المسموح للطالب الترشح فيها، داعية إلى التسجيل في بطاقة الرغبات، وفقا لترتيب تنازلي، ستة (06) اختيارات على الأقل إلى عشرة (10) على الأكثر، مع تحديد على الأقل مسارين (02) من مسارات التكوين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي التي تضمنها مؤسسة جامعية.

4- وجوب تأكيد التسجيل الأولي عبر الخط من 25 إلى 26 جويلية الحالي مع إمكانية تغيير بطاقة الرغبات السابقة، لافتة الى أنه في هذه الحالة، تؤخذ بعين الاعتبار بطاقة الرغبات الثانية في توجيه الطالب.

أما عن نتائج التوجيهات، فإنها توضع عبر الخط يوم 03 أوت القادم مساء لتبدأ بعدها (من 4 الى 8 أوت 2022) المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة.

وبالنسبة لهذه المدارس، أشار المصدر إلى أنه يجب على حامل البكالوريا التقدم الى المؤسسة التي وجه اليها لإجراء الاختبار أو المقابلة الشفوية على أن يخضع التسجيل النهائي في هذه المدارس لشرط السن المحدد بـ 24 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر 2022 ولنتيجة المقابلة الشفوية.

5- في حالة الإخفاق في المقابلة، يتم التوجيه آليا إلى الاختيار الموالي الوارد في بطاقة الرغبات، والذي لا يخضع لمقابلة شفوية ويستوفي المعدل الأدنى للالتحاق بهذا الاختيار.

6- وفيما تعلق بحاملي البكالوريا الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم، فيقترح عليهم عملية ثانية للتسجيل الأولي من 04 إلى 06 أوت القادم من خلال ملء بطاقة رغبات أخرى حسب ترتيب تنازلي على ان تحتوي هذه البطاقة على ستة (06) اختيارات من ضمنها اثنين (02) وجوبا في مسارات الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي.

وحدد أقصى أجل للقيام بهذه العملية يوم 06 أوت 2022 علما بأن الإعلان عن النتائج سيكون يوم 11 من نفس الشهر مساء.

وبعد عملية الاطلاع على توجيه الطالب الجديد، يجب على هذا الأخير تأكيد التسجيل النهائي عبر الخط https://progres.mesrs.dz/webetu وذلك من 05 إلى 08 سبتمبر 2022 على ان يتم إيداع النسخة الأصلية لكشف نقاط البكالوريا لاحقا على مستوى مؤسسة التوجيه.

وعن الحالات الخاصة، فقد تم التأكيد على فتح أرضية مخصصة لدراستها من طرف مؤسسات التعليم العالي المستقبلة خلال الفترة من 09 إلى 15 سبتمبر 2022 وذلك وفق منشور تكميلي يحدد الكيفيات والرزنامة والحالات التي تخول لمدير المؤسسة الجامعية اقتراح إعادة توزيع داخلي وخارجي للطلبة بالتشاور مع الندوات الجهوية للجامعات، لاسيما بالنسبة للشعب التي تعرف انخفاضا محسوسا لعدد الطلبة.

وإذا كان الطالب الجديد معني بالإيواء في حي جامعي، فقد دعت الوزارة إلى ضرورة تقديم طلب الاستفادة من الايواء عبر الخط من 20 الى 26 أوت 2022.

تعليم عالي: إطلاق بوابة توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق البوابة الخاصة بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد لطبعة 2022.

وأكدت الوزارة، في منشور لها على موقعا الرسمي عبر فيسبوك أن البوابة مفتوحة لخدمة الطلبة الجدد، ودعت التلاميذ إلى التوجه نحو الموقع للمزيد من المعلومات: http://bac2022.mesrs.dz