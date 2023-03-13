مسؤول بوزارة الداخلية: أزيد من 2.7 مليون مستفيد من منحة رمضان

كشف مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية مرزوقي عمار عن تسجيل أزيد من 2.7 مليون مستفيد من منحة رمضان عبر جميع الولايات.

وأوضح مرزوقي، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للإذاعة الجزائرية القناة الأولى أن الميزانية المخصصة لتوزيع منحة رمضان وسيتم تغطية جميع القوائم عبر الولايات.

وأضاف المتحدث أنه تم تخصيص، 27.7 مليار دينار الاعتمادات المالية المخصصة مقسمة 16.5 من ميزاينة الدولة لتغطية العجز المسجل عبر البلديات ومن ميزانية البلدية 8.4 مليار دينار وكذا وزارة التضامن الوطني وبالإضافة إلى سوناطراك نفطال وبريد الجزائر وغيرها من المؤسسات العمومية.

وتابع المتحدث أن العملية مرقمنة وتعتمد على البيانات الموجودة على مستوى العديد من القطاعات الوزراية تجعل العملية شفافة إلى حد بعيد.

أرباب الاسر دون مهن والفئة التي تستفيد من برنامج الدعم المقدم في اطار برنامج التضامن الوطني والموظفين الذين لا يتجاوز أجرهم الحد الوطني الأدنى المضمون.