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الجزائر

مسؤول بوزارة الدفاع: نتجه نحو تصدير منتجات عسكرية للسوق الدولية والإفريقية

الشروق أونلاين
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مسؤول بوزارة الدفاع: نتجه نحو تصدير منتجات عسكرية للسوق الدولية والإفريقية
ح.م

أكد مدير الصناعات العسكرية اللواء سليم قريد، أن الجزائر تعتزم تصدير المنتجات العسكرية ودخول السوق الدولية والإفريقية على وجه الخصوص.

وأوضح اللواء في حوار له صدر بمجلة الجيش في عددها الأخير أن القيادة العليا للجيش الوطني تبنت رؤية جديدة تهدف إلى المساهمة الفعلية في الإقلاع الإقتصادي عن طريق تعزيز وتسويق الإنتاج الوطني وتشجيع تصدير المنتجات المحلية.

واعتبر اللواء مشاركة المؤسسات التابعة لمديرية الصناعة العسكرية في الطبعة السادسة من الصالون الدولي للمناولة 2021، فرصة لاستعراض المنتجات والقدرات التكنولوجية التصنيعية، بالإضافة إلى انعاش وتعزيز الشراكة مع المناولين.

من جهة أخرى، قال اللواء قريد إن من بين التحديات التي تعمل عليها المديرية حاليا هو تجاوز تلبية حاجيات الجيش الوطني الشعبي من المنتجات، والتوسع لتلبية مختلف حاجيات الأسلاك الأمنية والمؤسسات العمومية.

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