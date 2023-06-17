مسؤول بوزارة السياحة: أزيد من 430 شاطئ مسموح للسباحة على مستوى 14 ولاية

أكد المدير المركزي المكلف بالنشاطات السياحية ومخطط الجودة والضبط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، نبيل ملوك أنه تم تخصيص أزيد من 430 شاطئ للسباحة موزعين على 14 ولاية ساحلية.

وأوضح ملوك في لقاء مع وكالة الانباء الجزائرية أن عدة إجراءات تحفيزية اتخذت لتحسين تسيير هذه الشواطئ في اطار البرنامج الذي سطرته اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف لسنة 2023 بناء على تعليمات الوزير الاول وتحت اشراف وزارة الداخلية بمشاركة مختلف القطاعات المعنية بما فيها وزارة السياحة والصناعة التقليدية لتوفير الراحة للمصطافين.

ويرتكز هذا البرنامج على محاور أساسية تهدف إلى تحسين مستوى استغلال الشواطئ وتعزيز مرافق الايواء وترقية التنشيط والترويج والاتصال.

وأكد ملوك ان جزء من هذه الشواطئ يمنح بموجب حق الامتياز لتسيير الشواطئ وتهيئتها الى المهنيين والمحترفين, وهذا استدراكا للنقائص المسجلة في المواسم السابقة, تماشيا مع مسعى تحسين الخدمات المقدمة حسب المعايير المعمول بها وخلق نوع من التنافس بين الوجهات السياحية الوطنية والاقليمية لبلوغ الامتياز في حين يخصص الجزء الاخر للاستغلال الحر.

كما تستفيد المؤسسات الفندقية من حق الامتياز لاستغلال الشواطئ المحاذية لها لتمكينها من تقديم عروض متكاملة للمقيمين.

وأكد ملوك انه تم ادراج التكوين من اجل تحسين مستوى تسيير الشواطئ من طرف المستفيدين من حق الامتياز لتعزيز مهاراتهم مشيرا ايضا الى انه سيتم تدعيم هذه الشواطئ بمتصرفين من موظفي الادارة والبلديات.

وبخصوص مرافق الايواء بتوفر اكثر من 100 الف سرير مهيئة للاستغلال وما يقارب 40 مؤسسة فندقية جديدة ستدخل حيز الخدمة في هذا الموسم مشيرا كذلك الى مختلف الصيغ الموجودة من بينها تخصيص فضاءات للتخييم على مستوى السواحل والغابات والاقامات الجامعية لتلبية طلبات المصطافين لاسيما الشباب منهم القادمين من ولايات الجنوب وبأسعار معقولة.

وعن صيغة الايواء لدى الساكن ذكر المسؤول ذاته بانه يجرى حاليا مراجعة المنشور المشترك بين وارتي الداخلية والسياحة الصادر في 2012 للسماح لأصحاب السكنات بكراء منازلهم للمصطافين بطريقة منظمة واجبارهم بالتصريح بها وتوفير الجودة وفق المقاييس المعمول بها.

وفيما يتعلق بمجال التنشيط والترويج والاتصال قال ملوك انه سيتم تنظيم معارض للصناعة التقليدية على مستوى الشواطئ واستغلال الاعياد المحلية للتعريف بتقاليد وعادات كل ولاية ساحلية وكذا حث الوكالات السياحية على تنظيم خرجات للتعريف بالمسالك المتوفرة والمتنوعة.

ولدى استعراضه اشكالية ارتفاع الاسعار أكد ملوك أن هذه القضية تخضع للعرض والطلب مذكرا بانه تم دعوة المؤسسات الفندقية العمومية التابعة ل “مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية” الى تقديم اسعار تنافسية وتحفيزية خلال هذا الموسم.