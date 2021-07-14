مسؤول بوزارة الصحة: الداعون لمقاطعة التلقيح ضد كورونا تجار موت

دعا المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة وعضو اللجنة العلمية البروفيسور إلياس رحال المواطنين إلى عدم الاستماع لدعاة مقاطعة عملية التلقيح ووصفهم بتجار الموت.

وقال البروفيسور رحال، الاربعاء، في اتصال هاتفي ببرنامج الشروق مورنينغ، إن وزارة الصحة تبذل جهدها للتحسيس بعملية التلقيح ضد وباء كورونا وتواجه حملات يروج أصحابها لمخاطر عديدة قد تحدث لمن تلقوا التلقيح لا أساس لها من الصحة.

وتساءل البروفيسور رحال إن امتنع هؤلاء سابقا عن أخذ اللقاحات مؤكدا أن جميعهم يملكون دفاتر تلقيح.

وأكد البروفيسور رحال أن المصالح المختصة لم تسجل أي أعراض خطيرة جانبية لدى من تلقوا اللقاح منذ انطلاق العملية.

وحول عملية التلقيح قال البروفيسور رحال إنها تسير نحو الأحسن مع تسجيل إقبال جيد للمواطنين على مراكز التلقيح.