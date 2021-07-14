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مسؤول بوزارة الصحة: الداعون لمقاطعة التلقيح ضد كورونا تجار موت

الشروق أونلاين
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مسؤول بوزارة الصحة: الداعون لمقاطعة التلقيح ضد كورونا تجار موت

دعا المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة وعضو اللجنة العلمية البروفيسور إلياس رحال المواطنين إلى عدم الاستماع  لدعاة مقاطعة عملية التلقيح ووصفهم بتجار الموت.

وقال البروفيسور رحال، الاربعاء، في اتصال هاتفي ببرنامج الشروق مورنينغ، إن وزارة الصحة تبذل جهدها للتحسيس بعملية التلقيح ضد وباء كورونا وتواجه حملات يروج أصحابها لمخاطر عديدة قد تحدث لمن تلقوا التلقيح لا أساس لها من الصحة.

وتساءل البروفيسور رحال إن امتنع هؤلاء سابقا عن أخذ اللقاحات مؤكدا أن جميعهم يملكون دفاتر تلقيح.

وأكد البروفيسور رحال أن المصالح المختصة لم تسجل أي أعراض خطيرة جانبية لدى من تلقوا اللقاح منذ انطلاق العملية.

وحول عملية التلقيح قال البروفيسور رحال إنها تسير نحو الأحسن مع تسجيل إقبال جيد للمواطنين على مراكز التلقيح.

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التعليقات
4
  • مالح

    والذين يغلقون الحدود على اولادنا ويحرمونهم من أزواجهم واولادهم ما تصنيفهم

    -1
  • احمد

    الناس من حقهم يخافوا على صحتهم المشكل في تصريحات بعض المختصين بخطورة اللقاحات وعدم جدواها يعني المشكل راه من داخل البيت الصحي البارح فقط سمعت في قناة تلفزيونية مختص عربي في الفيروسات والاوبئة واستاذ في جامعة امريكية يذكر ان اللقاح الامريكي نسبة فعاليته 95 في المائة واللقاح الصيني 49 في المائة المشكل هنا وليس في عامة الناس

    0
  • عمر

    بعض الغاشي خاصو مايلبسش الكمامة و يسلم و يزاحم . و مايديرش التلقيح و خصو ما يمرضش

    0
  • Youcef

    ان شاء الله سيكون الإقبال أكثر فأكثر

    4

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