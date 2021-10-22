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الجزائر

مسؤول بوزارة الصحة: لا يمكن الجزم بعدم وجود موجة رابعة

الشروق أونلاين
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مسؤول بوزارة الصحة: لا يمكن الجزم بعدم وجود موجة رابعة
البروفيسور الياس رحال

قال البروفيسور الياس رحال المدير العام للهياكل الصحية بالوزارة أنه بعد مرور الجزائر بثلاث موجات لفيروس كورونا لا يمكن لأحد الجزم بعد وجود موجة رابعة.

ودعا البروفيسور رحال، الجمعة، في تصريح لإذاعة سطيف المواطنين إلى توخي الحذر قائلا “الكرة في مرمى المواطنين الذين عليهم بالوعي والذهاب للتلقيح”.

وكرر البروفيسور رحال ندءات وزارة الصحة بظرورة التوجه نحو مراكز التلقيح حيث قال أن “وقايتنا بين أيدينا بالتدابير والتلقيح و اللقاح متوفر وهو منتوج جزائري  ونطمح للوصول الى تلقيح 70% من الفئة المستهدفة”.

وأضاف المسؤول بوازرة الصحة أن الملاحظ أن أرقام كورونا تراجعت وهو ما لم يتم تسجيله منذ بداية الوباء، حيث تمكنت المصالح المختصة من إحصاء بين 70 و80 حالة فقط ولكن وجب الحذر والتلقيح.

وأضاف البروفيسور رحال أنه “مقارنة بأرقام حوادث المرور في الأسبوع فهي اكبر بكثيرو وجب علينا الحفاظ على هذا الاستقرار بالوقاية والتلقيح”.

وأوضح المتحدث أنه “ومنذ بداية الوباء أعلمنا الجميع بأن فيروس كورونا لا يتم محاربته في المستشفيات بل من قبل المجتمع بالوقاية والتلقيح”.

 وقال البروفيسور رحال في حديثه عن التلقيح “لا نتحدث على إجبارية التلقيح ولكن عن جواز التلقيح سواء بالمرافق الرياضية أو غيرها والأفضلية في كل التجمعات ومنها الرياضية للذين تلقوا التلقيح”.

وأضاف “اليوم لا توجد حجة للمواطن للاستفادة من التلقيح وكلنا في القطاع مجندون ضد كورونا فيروس منذ الفاتح مارس 2020”.

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