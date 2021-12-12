مسؤول بوزارة الصحة يكشف عن عدد مرضى كورونا بالمستشفيات

قال إلياس رحال، المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة وعضو اللجنة العلمية لمتابعة كورونا، الأحد، أن الوضع الوبائي في الجزائر مقلق لأن الإصابات في منحى تصاعدي.

وأكد رحال خلال برنامج ضيف الصباح بالإذاعة الأولى، أن عدد مرضى فيروس كورونا حاليا بالمستشفيات بلغ 2700 مريض.

من جهة اخرى أكد رحال أن متحور أوميكرون لم يدخل الجزائر ولم يتم تسجيل إصابات في الوقت الحالي.

وأضاف أن متحور أوميكرون موجود في التلفزيونات والمواقع الالكترونية أكثر منه في المجلات العلمية لأن الخطر حاليا هو متحور دلتا.

وأوضح رحال أن مخبر باستور لم يسجل لحد الآن أي إصابة بالمتحور الجديد، “لكن هذا لا يمنع من أن ندعو المواطنين للإحتياط والإسراع للقاح لأن المتحور الأكثر فتكا في العالم حاليا هو متحور دلتا”.

وعاد ضيف القناة إلى الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمكافحة وباء كورونا منذ بداية ظهوره مؤكدا أنها إجراءات فعالة ومهمة ساهمت إلى حد كبير من الحد من انتشار الوباء.

وابرز بين هذه الإجراءات الإسراع، كما قال، لاقتناء اللقاحات بعد غلق الجامعات والمدارس والمساجد وبعض المؤسسات وكذا غلق الأجواء في إطار لتحكم في هذا الفيروس.

وتم التكفل – يضيف- بالأطقم الصحية بعلاوات مناسبة . وتكفلت الدولة بإعادة مواطنينا المقيمين بالخارج. والشيء المهم أيضا هو تعاون القطاعات الأخرى خصوصا قطاع الجماعات المحلية حسب تعبيره.

واشار رحال إلى أن توفير اللقاح في بداية الأزمة شكل تحديا كبيرا في ظل وجود ضغط كبير من أكثر من 189 دولة للحصول عليه، لكن الإرادة السياسية التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية كانت دعما كبيرا لرفع التحدي، حيث طلب، في شهر ديسمبر، توفير اللقاح في أقرب وقت، ورغم صعوبة المهمة إلا أن ذلك تحقق بعد شهر جانفي ثم تواصل وصوله حتى استلام 26 مليون جرعة .

الأمر الثاني –يضيف- هو تمكننا من فتح مصنع صيدال بقسنطينة لإنتاج لقاح سينوفاك الأمر الذي يجعلنا نفتخر بما قامت به الدولة الجزائرية. وبالمناسبة أدعو المواطنين للعودة للتلقيح لأنه الحل الأمثل لمقاومة الوباء حتى نتجنب الموجة الرابعة.