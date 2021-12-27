مسؤول بوزارة الصحة: 3600 مريض بكورونا يرقدون بالمستشفيات

كشف الياس رحال المدير العام للهياكل الصحية وعضو لجنة متابعة فيروس كورونا، الاثنين، إن المستشفيات الجزائرية تحصي حاليا قرابة 3600 مريض بفيروس كورونا، أغلبهم بالجزائر العاصمة.

وقال رحال بحصة “ضيف المورنينغ”، بقناة الشروق نيوز، إن 3600 مريض يتواجدون حاليا بالمستشفيات منهم 600 بالجزائر العاصمة و38 في العناية المركزة.

وقال رحال إن الجزائر في قلب الموجة الرابعة، وأنه في حال عدم الالتزام بتدابير الوقاية والاقبال على التلقيح، ستكون كارثة في المستشفيات وقد يفوق عدد المرضى 30 ألف في المستشفيات، بعد أن بلغ 17 ألف في الموجة الثالثة.