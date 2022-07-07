مسؤول بوزارة الصناعة: عملية جمع جلود الأضاحي ستمس 20 ولاية  

أكد المدير المركزي بوزارة الصناعة المكلف بالذكاء الاقتصادي واليقظة الإستراتيجية عقون مقداد أن عملية جمع جلود الأضاحي ستمس 20 ولاية.

وأكد عقون، الخميس، أن نجاح العملية تقترن بنجاح الاتصال والتحسيس وبخصوص خارطة طريق المحددة للعملية مضيفا أنها تتضمن توسيعا في عدد الولايات هذه السنة بحيث يصل العدد إلى عشرين ولاية مقارنة بالعملية الأولى النموذجية سنة 2018 التي لم تشمل إلا ست ولايات .

ونوه المدير المركزي في وزارة الصناعة بنقاط أساسية يرتكز عليها إنجاح العملية وتتمثل في السلخ الجيد للأضحية ووضعها بالشكل الصحيح في نقاط الجمع.

وبخصوص طريقة الجمع أكد عقون أن مراسلة الوزير الأول يتم تنفيذها من قبل الولاة وذلك بتكليف المديريات القطاعية بالحرص على تنفيذ خارطة الطريق المرسومة وبإشراك الجمعيات المحلية وجمعيات الأحياء وهي الفاعل الرئيس في هذه العملية الاقتصادية .

وزارة الصناعة تطلق حملة “جمع جلود الأضاحي 2022”

ويوم 26 جوان 2022، أسدى وزير الصناعة أحمد زغدار تعليمات لضمان السير الحسن لحملة جمع جلود الأضاحي 2022، وتوفير الوسائل اللازمة لنقلها وتخزينها بالتنسيق مع مؤسسات النظافة.

وشدد زغدار في كلمته خلال اللقاء الذي جمعه بالمشاركين في الحملة من قطاعات وزارية أخرى وهيئات معنية على ضرورة إنجاح هذه العملية ذات البعد الوطني وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت وزارة الصناعة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنه في إطار التحضيرات لهذه الحملة، المنظمة هذه السنة تحت شعار “ثروة ثمينة واستغلال أمثل، دفعا للتنويع الاقتصادي”، ترأس وزير الصناعة أحمد زغدار لقاء ضم الفاعلين والمتدخلين في هذه العملية من قطاع الصناعة وقطاعات وزارية أخرى، الهيئات المعنية والجمعيات المهنية والمجتمع المدني.

وأشارت إلى أن العملية تهدف أساسا إلى ترقية الصناعات الوطنية للجلود، تكريس ثقافة الاسترجاع في المجتمع للاستفادة القصوى من المواد الخام المتاحة محليا والحفاظ على البيئة، تعزيز سلسلة القيمة لهذا القطاع خاصة ما بين منتجي المواد الأولية والمحولين الصناعيين، بخلق آليات شراكة دائمة وكذا خفض واردات المواد الأولية ودعم الإنتاج الوطني.

للتذكير، فقد حققت الحملات السابقة المنظمة بدءا من سنة 2018 عن جمع ما يقرب عن 1 مليون قطعة جلد واسترجاع 500 طن من الصوف.