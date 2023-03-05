مسؤول بوزارة الصناعة يدعو إلى إنشاء مخابر لمراقبة السيارات المستوردة

دعا المدير العام للهيئة الجزائرية للإعتماد “ألجيراك”، إلى ضرورة انشاء شبكة من المخابر وهيئات التفتيش لمراقبة جودة ونوعية السيارات المستوردة.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى اعتبر نور الدين بوديسة أنه من الضروري أن تكون لدى الجزائر شبكة من المخابر وهيئات تفتيش معتمدة من طرف ألجيراك.

ويتمحور دول هذه الهيئات والمخابر حسب بوديسة، في التأكد من نوعية وجودة السيارات بالإضافة إلى حماية المستهلك الجزائري وضمان أمن السائقين.

وفي هذا الصدد قال المتحدث ذاته، إنه قد حان الوقت لتكون لنا إمكانيات وطنية لمراقبة ما يتم استيراده من الخارج، مشيرا إلى أن كل الدول تحتوي على شبكات وهيئات تقييم المطابقة.

وأوضح ضيف الصباح، أن الوثائق التي ترافق السيارة المستوردة تسلم من طرف هيئة أجنبية وبدون أجهزة وامكانات وطنية لايمكن مثلا التأكد مما إذا كانت السيارة فعلا أقل من 3 سنوات أو أكثر.

وفي رده عن سؤال حول جاهزية الموانئ بالمخابر الحديثة لإخضاع المركبة للشروط التي حددها المشرع، قال بوديسة إن المخابر موجودة لكنها غير مؤهلة وغير معترف بها.

كما أكد أن هذه الأخيرة ليس لها الإمكانيات البشرية والمادية والمعايير الضرورية لمراقبة السيارت المستوردة.

وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لألجيراك أن الشبكة الموجودة على مستوى الشركة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات قادرة أن تلعب دورها الإيجابي والاستراتيجي في عملية المراقبة قبل الاستعمال.

وأشار إلى أن ذلك يكون بإعادة النظر في التشريع وصلاحية هذه الوكالة وكذا خلق شبكة من المخابر وهيئات التفتيش وبالتالي تكون هناك مصداقية أكثر في تسيير رخصة استعمال هذه السيارات .