مسؤول بوزارة الصناعة يكشف جديد تصنيع واستيراد السيارات بالجزائر

أكد مدير صناعات الحديد والميكانيك والطيران بوزارة الصناعة، محمد جبيلي، أن مجمع “ستيلانتيس” المصنع لعلامة “فيات”، يمكن أن يُنتج في المستقبل علامات أخرى بالجزائر على غرار “بيحو” و”سيتروين”.

وأوضح محمد جبيلي، الذي نزل ضيفا على الشروق نيوز، ان تسويق أول سيارة من “فيات” سيكون قبل نهاية سنة 2023، بعد الشروع في عملية التصنيع بالجزائر، وهو ما تم الاتفاق عليه بشكل نهائي مع مجمع “ستيلانتيس”.

وبخصوص أسعار السيارات، الملف الذي أثار لغطا كبيرا وسط الجزائريين منذ الاعلان عن العودة إلى استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر، قال المتحدث “أسعار السيارات ستنخفض مثلما كانت سابقا”.

وحسبه، فإن وزارة الصناعة سجلت 152 ملفا لاستيراد السيارات إلى غاية اليوم، وطلبات الرخص المؤقتة بلغت 21 لاستيراد المركبات منها 13طلبا يخص الآليات المتحركة و3 طلبات في مجال التصنيع، وأن المفاوضات متقدمة مع مصنعي سيارات آخرين.

وفي حديثه عن أهم الأسباب التي جعلت “أزمة السيارات” تطول، أوضح جبيلي أن البنى التحتية لهذه الاستثمارات كانت لا تستجيب للمعايير المعمول بها.

وأشار ضيف “الشروق نيوز”، فيما تعلق بملف التصنيع أن الجزائر تملك شبكة مناولين، لكن يجب تأهيل المناول والمنتوج المقدم.

وفي حديثه عن شركة “رونو”، أكد جبيلي أنها ستنتقل من نشاط “التركيب سابقا”، إلى نشاط التصنيع، حيث من المنتظر أن تقوم بتصنيع “سامبول” و”ستيبواي” ويمكن إضافة موديلات أخرى.