مسؤول بوزارة الصناعة يكشف: عروض لخوصصة المؤسسات التي تعاني ماليا

كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة بن ضيف الحسين، عن تلقي مصالحه لعروض من أجل خوصصة بعض المؤسسات التي تعاني من ضائقات مالية.

وأكد بن ضيف خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” الأربعاء، أن هناك 30 مؤسسة تعاني ماليا يتم العمل على إنقاذها، مشيرا إلى تلقي الوزارة لعروض من أجل خوصصة بعض هذه المؤسسات.

وأضاف المتحدث أن 51 مؤسسة في الجزائر متوقفة كذلك عن النشاط بسبب تقادم التكنولوجيا للبعض وضعف التسيير للبعض الآخر، مؤكدا أنه سيتم إعادة إحيائها قريبا.

من جهة أخرى، قال ضيف المورنينغ إن كل المؤسسات التي صدر قرار نهائي من العدالة في حقها سيتم استرجاعها مثل مجمع معزوز مع المحافظة على عمالها ونشاطها.

وتابع بن ضيف حديثه قائلا “تم استرجاع أملاك مصنع الزيت بجيجل للإخوة كونيناف وهو مشروع كبير سيساهم في تطوير بعض الصناعات الأخرى وسيغطي 50 بالمائة من مادة الزيت و80 بالمائة من أغذية الأنعام”.