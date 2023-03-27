مسؤول بوزارة الصيد البحري: المنتوجات البحرية متوفرة وبأسعار معقولة عبر نقاط البيع

أكد المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات نبيل عويش، أن المنتوجات البحرية متوفرة وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان عبر مختلف نقاط البيع المنتشرة.

وأوضح عويش، الإثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تسطير برنامج لتوفير مختلف المنتوجات الصيدية والتربيات المائية في الأسواق خلال شهر رمضان.

وأكد المتحدث أن كمية منتوجات الصيد البحري والتربيات المائية بلغ حوالي 100 ألف طن فيما بلغت 97 ألف طن سنة 2022.

وأضاف أن الحكومة تطمح إلى الوصول إلى 116 ألف طن مطلع 2024 وهو ما سيسمح بتوفير منتوجات الصيد البحري واستقرار أسعارها في السوق.

كما كشف عويش عن وجود أكثر من 400 طلب استثمار من طرف الشباب الراغب في الاستثمار في مجال تربية المائيات حيث سيتم دراستها بمعية مؤسسة الدعم ،حيث توفر الدولة قروضا مصغرة على غرار 1000 قرض مصغر عن طريق وكالة الدعم وتنمية المقاولاتية و1000 قرض مصغر من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

وأضاف المتحدث أنه سيتم مرافقة الشباب الحامل للمشاريع وتكوينهم وتحسيسهم وتجسيد مشاريعهم للوصول إلى الأهداف المسطرة ومن ثمة توفير المنتوجات البحرية.

وأوضح ضيف الصباح أن الغرفة الجزائرية للصيد البحري أبرمت أربع اتفاقيات مع منتجي تربية المائيات عبر مختلف ولايات الوطن حيث تسمح الاتفاقيات المبرمة بتوفير منتوجات الصيد البحري من المنتج إلى المتعامل.

كما كشف المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات عن جملة من المشاريع الخاصة بشعبة تربية المائيات والتي دخلت حيز الخدمة حيث بلغ عددها تسعة مشاريع في 09 ولايات ساحلية من الوطن على أن يتم رفعها إلى 14 مشروعا مستقبلا.