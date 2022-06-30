مسؤول بوزارة الصيد البحري: 20 بالمائة من أسطول الصيد غير مستغل وأغلبه محطم   

كشف مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، شريف قادري، أن 20 بالمائة من أسطول الصيد الذي يضم 5000 وحدة غير مستغل ومعظمه حطام.

وقال قادري، الخميس، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن عملية تطهير الموانيء من السفن المحطمة البالغ عددها أزيد من 400 سفينة على المستوى الوطني تجري في ظروف حسنة.

وأشار قادري إلى أن 20 بالمائة من أسطول الصيد الذي يضم 5000 وحدة صيد على المستوى الوطني غير مستغل و غير عامل معظمه حطام.

وعاد ضيف الأولى إلى عدد مهني الصيد البحري الناشطين المقدر بـ 70 ألف ناشطا في الملاحة البحرية على المستوى الوطني، مجددا نداءه لهذه الفئة بضرورة إنشاء تعاونيات من أجل هيكلة نشاطهم، مبرزا ضرورة تشجيع المناولة للإنتاج المحلي لمدخلات الإنتاج كصناعة الشباك، الألياف الزجاجية وعتاد الصيد .

وفيما يتعلق بمهاجع الصيادين حيث يتم تخزين عتادهم وملابسهم, تجري حاليا -حسب ذات المتحدث- عملية معاينة النقائص الموجودة على المستوى الوطني, من أجل انجاز مهاجع جديدة تستجيب لمتطلباتهم.

كما كشف مدير الصيد البحري عن إطلاق 6 مشاريع لتربية المائيات بالعاصمة على مستوى ميناء عين طاية و زرالدة بحيث ستسمح ببلوغ قدرة انتاجية تقدر بـ5000 طن سنويا.