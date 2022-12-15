مسؤول بوزارة الطاقة: رقم قياسي لصادرات الجزائر من الغاز الطبيعي خلال 2022

حققت الجزائر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال 2022. حسب ما كشفه المدير العام للاستشراف، بوزارة الطاقة والمناجم.

لدى نزوله ضيفًا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى قال ميلود مجلد إن “الجزائر حققت رقما قياسيا من حيث ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي خلال 2022 يقدر بحوالي 56 مليار متر مكعب، وان هذه الكمية مرشحة للارتفاع”.

وأشار المسؤول إلى أنّ “رقم الأعمال هو الآخر ارتفع نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المتزايد على هذه المادة الذي ولدته الأزمة الروسية الأوكرانية”.

من جهة أخرى، أكد ضيف الصباح أن السياسة الطاقوية في الجزائر تتمثل في تلبية الطلب الداخلي الذي يعرف خلال العشرية الأخيرة تزايد مستمرا ما بين 3 إلى 4 بالمائة. وفي تزويد الأسواق العالمية بهذه الطاقة الحيوية.

وأضاف أن “الجزائر وفت بإلتزاماتها تجاه كل الزبائن، خاصة فيما يخص بتزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى التي أبرمت”.

في سياق متصل، أوضح المدير العام للاستشراف، بوزارة الطاقة والمناجم أن “تحدي القطاع يتمثل في ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة، خاصة وانها في ارتفاع مستمر” مشيرا إلى أن “50 بالمائة من الغاز الطبيعي موجه لإنتاج الكهرباء” لذلك فقد أكد مجلد أن “قطاعه يعمل في إطار سياسة الحكومة لإنجاز برنامج الطاقات المتجددة في وقت قياسي والذي سيسمح بتوفير كميات هائلة من الغاز الطبيعي التي ستوجه إلى التصدير”.

وأردف أنّ “الجزائر مجبرة على تطوير الاقتصاد الأخضر من خلال استثمارات محلية أو عن طريق الشراكات مع الجانب الأوروبي للحد من وتيرة الطلب الداخلي على الطاقة”.