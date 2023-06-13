مسؤول بوزارة الطاقة: للجزائر أجندتها الخاصة في مجال تطوير الهيدروجين

أشرف الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم عبد الكريم عويسي يوم الثلاثاء، على افتتاح أشغال ورشة عمل الخبراء حول الهيدروجين المتجدد، بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة.

وتأتي هذه الورشة في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، حسب ما ذكره بيان للوزارة.

وجرت الورشة بحضور سفير السويد لدى الجزائر كممثل للاتحاد الأوروبي، وخبراء في المجال الطاقوي وإطارات من القطاع.

وأوضح عويسي في كلمته بالمناسبة، أنّ “التعاون مستمر مع الاتحاد الأوروبي” في مجال تطوير الهيدروجين كمصدر للطاقات المتجددة.

“إلاّ أنّ للجزائر أجندتها الخاصة في هذا المجال”، يستدرك المسؤول. مشيرا إلى “خارطة طريق تقوم على ثلاث مراحل أساسية تنطلق من 2030 إلى غاية 2050، وتبدأ عبر إطلاق المشاريع النموذجية”.

من جهته، كشف المدير العام للاستشراف بالوزارة ميلود مجلد، أن مصالح القطاع “تعكف حاليا على دارسة كل المعطيات المحيطة بالسوق، لوضع الإطار القانوني المناسب لإنتاج الهيدروجين وتسويقه دوليا”.

ومن الجانب الأوروبي، قال المدير العام للطاقة في اللجنة الأوروبية تودور كوستونتيسكو، إنّه “لاحظ اهتمام الجزائر البالغ بتطوير شعبة الهيدروجين”.

وهي “نقطة تقاطع مع الاتحاد الأوروبي” بالنسبة للمتحدث. مضيفا أن أن “ضمان وجود الطلب على الطاقة من الطرف الأوروبي، هو أحد الامتيازات لتحفيز تطوير إنتاج هذه الطاقة بالجزائر”.