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الجزائر

مسؤول بوزارة العدل: محاكم جوارية متنقلة بداية من مارس

الشروق أونلاين
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مسؤول بوزارة العدل: محاكم جوارية متنقلة بداية من مارس

كشف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل حميد بوحدي عن إنشاء مجالس متنقلة أو محاكم جوارية ستبدأ عملها مارس القادم لتسهيل لجوء المواطن إلى القضاء.

وقال بوحدي، الأربعاء، في تصريح لـ”الشروق نيوز” إن المجالس المتنقلة تشمل كل الجهات القضائية وستعقد أول جلسة قضائية متنقلة خلال شهر مار س المقبل.

وأضاف المتحدث أن المجالس المتنقلة ستسمح للمتقاضين بالتقاضي في كل المواد سواء المدنية أو الجزائية، كما ستخفف من الأعباء المادية وتقلص من البعد الجغرافي وتسمح للمواطنين بالولوج إلى القضاء على حد سواء.

وتابع قائلا أن هذه المجالس المتنقلة ستساهم في فتح مناصب شغل لاسيما في الجنوب الجزائري.

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