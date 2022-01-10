مسؤول بوزارة العدل: 103 متابع قضائيا بتهمة المضاربة منذ سبتمبر

كشف المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل بوجمعة لطفي أنه تم متابعة 103 متهم بالمضاربة قضائيا منذ شهر سبتمبر الفارط.

وأوضح بوجمعة، الاثنين، في تصريح للشروق نيوز أنه تم وضع 63 شخصا رهن الحبس عن تهمة المضاربة بالسلع و5 آخرين رهن الرقابة القضائية.

وأشار بوجمعة إلى أن هناك مجموعات منظمة أصبحت تعمل على إحداث الندرة والمساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للجزائريين، مؤكدا تجريم ترويج الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالمضاربة وإحداث الندرة.