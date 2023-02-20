-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تحضيرات رمضان ومشاريع الطاقة والسكك الحديدية أمام مجلس الوزراء
اقتصاد

مسؤول بوزارة العمل يوضح حول زيادات الأجور في القطاع الاقتصادي (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 248
  • 0
مسؤول بوزارة العمل يوضح حول زيادات الأجور في القطاع الاقتصادي (فيديو)

تقوم سياسة الأجور في المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي، على مبدأ استقلال كلّ مؤسسة بسياساتها، وبالآليات التي تسير وفقها في هذا الشأن، حسب ما أوضحه مسؤول في وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وأشاد المفتش العام بالوزارة عمار قمري، في حديث للقناة الإذاعية الأولى يوم الإثنين، بـ”الزيادات المعتبرة في أجور عمال الوظيف العمومي. بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري”.

وعن سياسة الأجور في القطاع الاقتصادي، قال قمري إنها “تخضع إلى فلسفة أخرى. على اعتبار أن  كل مؤسسة مستقلة بكيانها عن المؤسسات الأخرى”.

“وبالتالي، بإمكان المؤسسات خلق آليات خاصة بها لرفع الأجور، على غرار الاتفاقيات الجماعية، والتفاوض الجماعي”، يؤكد المسؤول. مضيفا:”كل شركة لها إمكانيات مالية، بإمكانها الزيادة في أجور عمالها”.

مقالات ذات صلة
الجزائر تحضر مؤتمر القمة السابعة للدول المصدرة للغاز

الجزائر تحضر مؤتمر القمة السابعة للدول المصدرة للغاز

استيراد وتصنيع السيارات.. مسؤول بوزارة الصناعة يكشف عن مصير ملفات الوكلاء

استيراد وتصنيع السيارات.. مسؤول بوزارة الصناعة يكشف عن مصير ملفات الوكلاء

الأسر الأقل دخلا بين العرب

الأسر الأقل دخلا بين العرب

وكالة المقاولاتية تعلن عن إجراءات ضد مشاريع “أونساج” الوهمية

وكالة المقاولاتية تعلن عن إجراءات ضد مشاريع “أونساج” الوهمية

خلايا يقظة استراتيجية بكلّ المؤسسات الاقتصادية

خلايا يقظة استراتيجية بكلّ المؤسسات الاقتصادية

المؤشرات الاقتصادية عام 2023

المؤشرات الاقتصادية عام 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد