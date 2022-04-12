مسؤول بوزارة الفلاحة: الجزائر تملك مخزونا كافيا من القمح

أكد علي زوبار مسؤول تنظيم الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، أن الجزائر لديها احتياطيات كافية من القمح بفضل العمل الذي قام به الديوان المهني للحبوب.

وقال زوبار لدى نزوله ضيفا على حصة ضيف التحرير التي تبثها الإذاعة الوطنية، الثلاثاء، أن العمل الذي يقوم به الديوان المهني للحبوب “OAIC”، وكذا تغيير دفتر الشروط الذي يعمل به من قبل الوزارة سمح بالحصول بسهولة الحصول المنتجات في السوق الدولية في الوقت المناسب، من خلال زيادة قائمة الموردين والغاء العديد من الشروط كما كان الحال من قبل.

وأوضح المتحدث أنه أمام الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الفلاحية في الأسواق العالمية، أنشأت الدولة آلية لدعم الإنتاج الزراعي، وخاصة للمنتجات الإستراتيجية مثل الحبوب والألبان.

وفيما تعلق بحملة الحصاد التي بدأت في الجنوب، أشار زوبار أنها ستكون مختلفة عن السنوات السابقة، من خلال هذه الإستراتيجية-يقول المتحدث- تتوقع وزارة الفلاحة حصاد حوالي 2.2 مليون طن من القمح.