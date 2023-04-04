مسؤول بوزارة الفلاحة: المساحة المسقية فاقت مليون و500 ألف هكتار

أكد مسؤول بوزارة الفلاحة، أن المساحة الكلية المسقية فاقت مليون و500 ألف هكتار بمختلف منتجاتها الفلاحية.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، كشف نائب مدير مختص بالسقي الفلاحي حليم بن مسعود، أن هدف الوزارة هو توسيع المساحات المسقية ورفع الإنتاج.

وفي هذا الصدد، كشف بن مسعود أن المساحة الكلية المسقية فاقت المليون والـ 500الف هكتار بمختلف منتجاتها الفلاحية، فيما بلغت مساحة إنتاج الحبوب أكثر من 350 ألف هكتار ليبقى الهدف هو بلوغ 500 ألف هكتار.

وذَكر ضيف الصباح في حديثه بالإجراءات المتخذة لتحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية في الفلاحة المسقية على غرار إحصاء الفلاحين الذي يسمح بمعرفة مستوى إنتاجهم وبرمجة أيام تحسيسية وتكوينية لهم للرفع من كفاءتهم في إنتاج الحبوب المسقية.

وبخصوص دعم تطوير السقي الفلاحي أكد المتحدث ذاته، أن هذا النوع من الدعم مازال متواصلا منذ سنوات إلى جانب القروض البنكية على غرار “قرض التحدي” و”قرض الرفيق” الموجهة للفلاحين قصد تمكينهم من إقتناء تجهيزات السقي.