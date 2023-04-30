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اقتصاد

مسؤول بوزارة الفلاحة: توقعات بإنتاج فلاحي وفير هذا الموسم  

الشروق أونلاين
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مسؤول بوزارة الفلاحة: توقعات بإنتاج فلاحي وفير هذا الموسم  

كشف الناطق الرسمي لوزارة الفلاحة مسعود بن دريدي، أن المردود الفلاحي لهذا الموسم سيكون وفيرا  وسيتراوح بين 50 إلى 80 قنطارا في الهكتار عبر مختلف الولايات.

وأكد بن دريدي، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن الوزارة لجأت إلى ضخ 19 مليار دينار لبدء موسم الفلاحي في أحسن الظروف مع توفير السقي التكميلي والشامل للفلاحين.

وتابع المتحدث قائلا إن هناك عمليات تحسيسة لسقي المحاصيل الفلاحية ومتابعتها من توزيع البذور إلى السقي إلى المعالجة التقنية، مشيرا إلى أن المساحة الكلية المسقية بلغت 112 ألف هكتار، وأكد أن المستثمرين الذين استفادوا من عملية السقي سيكون لديهم منتوج وفير.

وتابع المتحدث قائلا إن التوقعات تشير إلى أن المردود الفلاحي سيصل إلى قرابة 55 قنطار في الهكتار في الشمال، أما على مستوى الجنوب فسيكون المردود بين 70 إلى 80 قنطار في الهكتار، مشيرا إلى أن المردود خاضع للسقي.

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