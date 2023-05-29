مسؤول بوزارة الفلاحة: سنتحول إلى بلد مصدر في وقت قريب

قال الأمين العام لوزارة الفلاحة، حميد بن ساعد، إنه لم يتبقى وقت كبير أمام الجزائر لتتحول إلى بلد مصدر لكل المواد الغذائية.

ولدى استضافته بفوروم الأولى، الإثنين، أوضح بن ساعد أن القطاع يوفر 75 بالمائة من المنتجات الفلاحية على مدار السنة وهذا بأيادي وأراضي جزائرية.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول أنه لم يتبقى وقت كبير أمام الجزائر لتصبح بلدا مصدرا لكل المواد الغذائية وهذا نتيجة تظافر الجهود ومرافقة الفلاح من جميع الجوانب.

وتبقى معركة الحبوب، يقول ضيف الفوروم، التي يتم الاشراف عليها وكذا بعض المواد غير المنتجة محليا، مشيرا إلى وجود برنامج لانتاج النباتات الزيتية واستخلاصها على مساحة تقدر بـ 45 ألف هكتار.