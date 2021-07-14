-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة العدل تعلن عن إجراءات عفو رئاسية جديدة
الجزائر

مسؤول بوزارة الفلاحة: لا دخل لوباء كورونا بارتفاع أسعار الأضاحي

الشروق أونلاين
  • 128
  • 1
مسؤول بوزارة الفلاحة: لا دخل لوباء كورونا بارتفاع أسعار الأضاحي

نفى مدير الصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة قاسي أمالو، أن يكون لوباء كورونا تأثير على ارتفاع أسعار الأضاحي، موضحا أن أزيد من 4 ملايين رأس مطروحة للبيع تخضع للعرض والطلب.

وأكد أمالو، الأربعاء، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أنه لا يوجد تأثير للوضع الوبائي على عملية بيع الأضاحي والأسعار، مؤكدا أن قضية الأسعار تبقى قضية عرض وطلب، مشيرا إلى اعتماد 768 نقطة لبيع الماشية في الجزائر تحضيرا لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح أمالو أن البيطري سيعمل على مراقبة كل الماشية التي تدخل نقاط البيع وسيقوم بعزل المريضة منها، كما سيعمل على مراقبة الوثائق الصحية الخاصة بالأضاحي القادمة من الولايات السهبية والتي تصدرها المصالح البيطرية الولائية هناك.

ودعا قاسي أمالو المواطنين الذين يتنقلون إلى مناطق البيع إلى احترام الإجراءات الوقائية ضد كوفيد19 بما فيها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة ، مضيفا أنه يمكن التعرف على كل نقاط البيع الخاصة بالأضاحي من خلال موقعelfirma.dz .

وعن عملية النحر أكد المسؤول بوزارة الفلاحة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء عملية نحر الأضاحي للحد من انتشار الوباء لأقصى حد وذلك من خلال التوجه للاماكن المخصصة للنحر سيما المذابح بالنظر إلى توفر كل الشروط التقنية و الصحية هناك مع تواجد الأطباء البياطرة، حيث سيتم تسخير 250 مذبحا على المستوى الوطني وتجنيد 500 بيطري ، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة التي ستسهر على عملية الذبح في ظروف جيدة.

مقالات ذات صلة
الجزائر ترسل إلى تونس طائرة محملة بـ 250 ألف جرعة من لقاح كورونا  

الجزائر ترسل إلى تونس طائرة محملة بـ 250 ألف جرعة من لقاح كورونا  

قوافل طبية تستهدف المصطافين بشواطئ الوطن

قوافل طبية تستهدف المصطافين بشواطئ الوطن

الحكومة تعلن تشديد تدابير الحجر الصحي

الحكومة تعلن تشديد تدابير الحجر الصحي

زيارة دولة بحسابات أمنية ورهانات إقليمية!

زيارة دولة بحسابات أمنية ورهانات إقليمية!

هاجس كورونا وأزمة الماء يخيّمان على عيد الأضحى

هاجس كورونا وأزمة الماء يخيّمان على عيد الأضحى

عضو باللجنة العلمية: لا داعي للتهويل والوضعية الصحية متحكم فيها

عضو باللجنة العلمية: لا داعي للتهويل والوضعية الصحية متحكم فيها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • خليفة

    نقاط مراقبة ذبح الاضاحي متوفرة فقط في المدن و الولايات الكبرى ،اما بقية الولايات ،فهي تعيش فوضى في الذبح لا مراقبة و لا بياطرة،و الكل يذبح اضحيته حسب طريقته الخاصة ،بالاضافة الى الرمي العشواءي لمخلفات الاضحية.

    1

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد