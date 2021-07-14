مسؤول بوزارة الفلاحة: لا دخل لوباء كورونا بارتفاع أسعار الأضاحي

نفى مدير الصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة قاسي أمالو، أن يكون لوباء كورونا تأثير على ارتفاع أسعار الأضاحي، موضحا أن أزيد من 4 ملايين رأس مطروحة للبيع تخضع للعرض والطلب.

وأكد أمالو، الأربعاء، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أنه لا يوجد تأثير للوضع الوبائي على عملية بيع الأضاحي والأسعار، مؤكدا أن قضية الأسعار تبقى قضية عرض وطلب، مشيرا إلى اعتماد 768 نقطة لبيع الماشية في الجزائر تحضيرا لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح أمالو أن البيطري سيعمل على مراقبة كل الماشية التي تدخل نقاط البيع وسيقوم بعزل المريضة منها، كما سيعمل على مراقبة الوثائق الصحية الخاصة بالأضاحي القادمة من الولايات السهبية والتي تصدرها المصالح البيطرية الولائية هناك.

ودعا قاسي أمالو المواطنين الذين يتنقلون إلى مناطق البيع إلى احترام الإجراءات الوقائية ضد كوفيد19 بما فيها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة ، مضيفا أنه يمكن التعرف على كل نقاط البيع الخاصة بالأضاحي من خلال موقعelfirma.dz .

وعن عملية النحر أكد المسؤول بوزارة الفلاحة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء عملية نحر الأضاحي للحد من انتشار الوباء لأقصى حد وذلك من خلال التوجه للاماكن المخصصة للنحر سيما المذابح بالنظر إلى توفر كل الشروط التقنية و الصحية هناك مع تواجد الأطباء البياطرة، حيث سيتم تسخير 250 مذبحا على المستوى الوطني وتجنيد 500 بيطري ، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة التي ستسهر على عملية الذبح في ظروف جيدة.