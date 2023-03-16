مسؤول بوزارة الفلاحة: مخزون كبير من اللحوم والخضر والفواكه خلال رمضان

أكد المستشار بوزارة الفلاحة ميلود تريعة، الخميس، أنه سيتم ضبط كل الترتيبات لتوفير مخزون كافي وكبير من اللحوم سواء البيضاء أو الحمراء وكذا الخضر والفواكه.

وأوضح تريعة لدى استصافته ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن الوزراة اتخذت عدة اجراءات لضمان وفرة المواد الأساسية في رمضان.

وضمن الاجراءات التي اتُخذت يقول تريعة، توفير مخزون كافي من الحبوب حتى نهاية سنة 2023 وهو كذلك بالنسبة للحبوب الجافة ولبودرة الحليب الموجه لإنتاج الحليب المدعم.

كما أشار المسؤول إلى أن قطاع الفلاحة يشهد حاليا قفزة نوعية خاصة في سنة 2022 رغم التغيرات العديدة التي مر بها العالم من تقلبات مناخية واضطرابات جيوسياسية .

وفي معرض حديثه عن مخرجات مجلس الوزراء قال المتحدث ذاته “أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان وفرة المنتوجات الفلاحية ومواصلة النشاط الفلاحي حيث من ضمن التوصيات تنظيم ورشات تقنية بإشراك جميع المهنيين حيث هناك أكثر من 400 خبير في هذا المجال.

كما أبرز المسؤول بوزارة الفلاحة وجود عدة عوائق كانت السبب في عدم تطبيق الأهداف المرجوة داعيا إلى ضرورة تطبيق مخرجات مجلس الوزراء خاصة ما تعلق بمجال العقار، حيث سيتم تطبيق رزنامة في القريب العاجل لتحسين عامل الإنتاج.

وفيما يخص الجلسات الوطنية للفلاحة التي نظمت مؤخرا، قال تريعة “تم إعادة النظر في نظام ضبط السوق وإسداء المهام إلى ديوان الخضر و الفواكه بحيث ستكون هناك كميات دقيقة وكبيرة وموزونة للمحافظة على مدخول الفلاحين والمستهلك”.

كما تم تكليف الجزائرية للحوم بضبط سوق اللحوم الحمراء بالنسبة للتخزين والذبح وضبط السوق ونقاط البيع. يضيف المتحدث ذاته.

كما سيقوم الديوان المهني للحبوب بتسويق البقول الجافة بأسعار معقولة ومدروسة مذكرا بأن هذا القرار جاء للحفاظ على الإنتاج الوطني والقضاء على الاستيراد العشوائي.