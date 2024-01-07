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الجزائر
النصوص التطبيقية لقانون المحاسبة على مستوى الحكومة

مسؤول بوزارة المالية: مسح الديون الداخلية غير وارد حاليا

ق. و
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مسؤول بوزارة المالية: مسح الديون الداخلية غير وارد حاليا
أرشيف

أفاد مسؤول بوزارة المالية بأن النصوص التطبيقية لقانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، المصادق عليه في شهر جوان الماضي، جاهزة وقيد المناقشة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، حاج محمد سبع، في تصريح له، الأحد، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن الأمر يتعلق بعشرة مراسيم ستليها قرارات وتعليمات لاستكمال نظام المحاسبة العمومية، مؤكدا أن هذه النصوص التطبيقية ستنشر خلال سنة 2024.
وأشار ذات المسؤول إلى أنه يتم حاليا استحداث نظام معلومات متكامل يسمح بالتطبيق “الكامل والصحيح” لنمط المحاسبة العمومية الجديد بصفة “آنية”، مضيفا أن هذا النظام يتماشى مع “نمط الميزانية الجديد القائم على الشفافية والأداء فيما يتعلق بالنفقات”.
بخصوص الديون العامة للبلاد، أشار المتحدث إلى أنها داخلية بصفة شبه حصرية، حيث تمثل 47 بالمائة من الناتج المحلي الخام، لافتا إلى أن المعايير الدولية تتراوح بين 60 و65 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية مسح الديون، قال المدير العام للخزينة إن هذه الفكرة غير واردة حاليا، موضحا أن “مسح الديون الداخلية غير وارد حاليا، لكن لازلنا ندرس شروط تعويض الديون بالنسبة للمدينين الذين يواجهون صعوبات مالية في إطار إعادة جدولة آجال التعويض”.

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