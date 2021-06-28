مسؤول بوزارة الموارد المائية: انخفاض حاد في منسوب السدود عبر 22 ولاية

قال الأمين العام لوزارة الموارد المائية، إسماعيل عميروش، الإثنين إن البلاد تشهد منذ ثلاث سنوات حالة من الجفاف المستمر مما أدى الى انخفاض حاد في منسوب مياه السدود بـ 22 ولاية بوسط وغرب البلاد.

وكشف عميروش لدى حديثته لبرنامج ” ضيف التحرير” للقناة الإذاعية عن تسجيل انخفاض في كمية الأمطار بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمائة عن المعدلات المعهودة، وهو ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه بالسدود التي تمول الجزائر العاصمة الى أقل من 15 بالمائة .

وأكد المسؤول ذاته بأن الوزارة لجأت الى مخططات استعجاليه على مستوى عشرين ولاية من أجل سد حاجيات المواطنين بهذه الولايات ومنها الجزائر العاصمة.

وتقتضي هذه المخططات أولا ترشيد وتقنين استهلاك المياه وثانيا اللجوء إلى المياه الجوفية من خلال الإسراع في انجاز المشاريع الخاصة بحفر العشرات من الآبار والمقدر عددها 175 بئرا في غضون 03 أشهر المقبلة .

وعن الحلول الإستعجالية المتاحة حاليا، أكد اسماعيل عميروش بأنه لا مفر من خيار اللجوء للمياه الجوفية وحفرالمزيد من الآبار للسنوات الثلاث القادمة وخصوصا بسهل متيجة والعاصمة حيث تم اطلاق برنامج استعجالي يقضي بانجاز ما لايقل عن 120 بئر جديد بتمويل من الدولة.

واعترف اسماعيل عميروش بان خيار اللجوء إلى استخراج المياه الجوفية سيؤثر على المخزون العام للبلاد بوسط البلاد ولكنه أشار الى أنه يجري البحث في تطوير حلول تقنية مع الوكالة الوطنية للموارد المائية لإعادة تجديد مخزون البلاد من المياه الجوفية بسهل المتيجة بطريقة اصطناعية عندما تتحسن الأوضاع .

واعتبر الأمين العام للوزارة بأن هذه المشاريع تعد حلولا ظرفية وأن الخيار الاستراتيحي للدولة يكمن في الذهاب للاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر بحيث يُستهدف تغطية حاجيات البلاد من المياه بنسبة 50 بالمائة في غضون 2030.