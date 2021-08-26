مسؤول بوزارة الموارد المائية يكشف تاريخ استلام المحطات الـ 6 لتصفية مياه البحر

كشف مصطفى شاوشي المكلف بالإعلام بوزارة الموارد المائية والأمن المائي، الخميس، عن استلام ست محطات تحلية مياه البحر قبل نهاية السنة.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أكد شاوشي، تقدم الأشغال بمحطة المرسى (ولاية الجزائر العاصمة) والتي من المنتظر أن تدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة، مشيرا إلى أنها تتمتع بطاقة إنتاجية قدرها 60 ألف متر مكعب يوميا.

بالمقابل فإن محطة برج الكيفان تتمتع بطاقة إنتاجية 10 آلاف متر مكعب يوميا، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة قورصو (بولاية بومرداس) 80 ألف متر مكعب يوميا ستدخل حيز الخدمة جزئيا بعد ستة أشهر من انجازها بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميا.

كما ينتظر أن يتم استلام محطة بوسماعيل (بولاية تيبازة) نهاية شمر سبتمبر المقبل حسب المصدر ذاته.

كما تحدث المسؤول عن المشاريع المتعلقة بإنجاز الآبار الارتوازية مؤكدا الشروع في انجاز 35 بئرا فضلا و 73 مشروع منقب مائي.

كما أوضح المسؤول أن محطة شاطيء النخيل التي دخلت حيز الخدمة الأسبوع الماضي تتمتع بطاقة إنتاج تقدر بـ7500 متر مكعب يوميا، في حين تتمتع محطتا زرالدة وعين البنيان بطاقة انتاج تقدر بـ20 ألف متر مكعب يوميا.

وكان رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، وجه خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، المنعقد في 25 جويلية 2021، بالشروع في أقرب وقت في إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد للقضاء على أزمة المياه الصالحة للشرب خصوصا خلال أيام الصيف “قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، لكل محطة”.