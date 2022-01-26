-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مسؤول بوزارة النقل يكشف عن الحلول المقترحة لأزمة الاختناق المروري

نادية شريف
  • 503
  • 0
مسؤول بوزارة النقل يكشف عن الحلول المقترحة لأزمة الاختناق المروري
أرشيف

كشف مسؤول بوزارة النقل عن الحلول المعتمدة لحل مشكل الاختناق المروري على مستوى المدن الكبرى والذي يتسبب يوميا في عدة كوارث.

وقال عبد الغني حماني المكلف بالمديرية الفرعية لحركة المرور بوزارة النقل لـ”الشروق نيوز” إن الازدحام عبر الطرقات أصبح ظاهرة، أجريت بشأنه عديد الدراسات.

وأضاف أن من بين الاجراءات لاحتواء الأزمة ووضع حد للظاهرة وضع مخططات، مشيرا إلى نوعين منها: مخطط خاص بالنقل، ومخطط خاص بحركة المرور.

وأوضح أن التوزيع الجيد للناقلين عبر الخطوط ومعرفة الأماكن الصحيحة لوضع إشارات المرور، إجراءان كفيلان بتنظيم حركة المرور.

في ذات السياق كشف أن هناك مشروعا على مستوى ولاية الجزائر، يتمثل في مركز لتنظيم حركة المرور، يستعين بأضواء مختلفة الألوان بدل رجال الأمن، وهو الآخر يعول عليه في فك الاختناق.

مقالات ذات صلة
“لونباف” تهدد بمقاطعة الامتحان المهني لترقية الأساتذة

“لونباف” تهدد بمقاطعة الامتحان المهني لترقية الأساتذة

هل تٌستأنف الدراسة الأحد المقبل؟.. مسؤول بالوزارة يوضح

هل تٌستأنف الدراسة الأحد المقبل؟.. مسؤول بالوزارة يوضح

تأجيل محاكمة لوح وكونيناف إلى 7 فيفري

تأجيل محاكمة لوح وكونيناف إلى 7 فيفري

6 شروط لتعميم التعليم باللوحات الإلكترونية بالمدارس

6 شروط لتعميم التعليم باللوحات الإلكترونية بالمدارس

26.4 مليون شخص في سن العمل بالجزائر

26.4 مليون شخص في سن العمل بالجزائر

الإطاحة بشبكة تنظّم رحلات “الحرقة” من شواطئ عنابة

الإطاحة بشبكة تنظّم رحلات “الحرقة” من شواطئ عنابة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد