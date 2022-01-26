مسؤول بوزارة النقل يكشف عن الحلول المقترحة لأزمة الاختناق المروري

كشف مسؤول بوزارة النقل عن الحلول المعتمدة لحل مشكل الاختناق المروري على مستوى المدن الكبرى والذي يتسبب يوميا في عدة كوارث.

وقال عبد الغني حماني المكلف بالمديرية الفرعية لحركة المرور بوزارة النقل لـ”الشروق نيوز” إن الازدحام عبر الطرقات أصبح ظاهرة، أجريت بشأنه عديد الدراسات.

وأضاف أن من بين الاجراءات لاحتواء الأزمة ووضع حد للظاهرة وضع مخططات، مشيرا إلى نوعين منها: مخطط خاص بالنقل، ومخطط خاص بحركة المرور.

وأوضح أن التوزيع الجيد للناقلين عبر الخطوط ومعرفة الأماكن الصحيحة لوضع إشارات المرور، إجراءان كفيلان بتنظيم حركة المرور.

في ذات السياق كشف أن هناك مشروعا على مستوى ولاية الجزائر، يتمثل في مركز لتنظيم حركة المرور، يستعين بأضواء مختلفة الألوان بدل رجال الأمن، وهو الآخر يعول عليه في فك الاختناق.