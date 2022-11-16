-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مسؤول: تجاوز سعر كيلوغرام اللحم 1400 دينار أمر غير منطقي

الشروق أونلاين
  • 3584
  • 0
مسؤول: تجاوز سعر كيلوغرام اللحم 1400 دينار أمر غير منطقي
أرشيف
التهاب أسعار اللحوم

كشف المدير العام للمؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، لمين دراجي، الأربعاء، أن تسويق اللحوم للمواطن بسعر يتجاوز 1400 دينار، يعد أمرا غير معقول، محذرا من أن استمرار هذه الوضعية قد يدفع الدولة للجوء إلى الاستيراد قبل نهاية السنة.

وقال دراجي خلال حصة “ضيف الصباح”، بالقناة الإذاعية الأولى، أن مستوى أسعار اللحوم الحمراء في السوق خلال الفترة الأخيرة، غير معقول، لأن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف لا يمكن أن يتجاوز 1400 دينار.

وحسبه، فدراسة السوق التي قامت بها مؤسسته، تؤكد أن هذه الأسعار المتداولة لا تتطابق مع الواقع.

ودعا دراجي السلطات إلى تسقيف أسعار اللحوم، محذرا من أن استمرار هذا الوضع مع اقتراب شهر رمضان، قد يدفع الحكومة إلى فتح باب الاستيراد لكسر الأسعار، وهي خطوة تهدد مستقبل الموالين.

مقالات ذات صلة
15 سنة حبسا نافذا ضد عبد المومن ولد قدور في قضية مصفاة “أوغستا”

15 سنة حبسا نافذا ضد عبد المومن ولد قدور في قضية مصفاة “أوغستا”

3 مشاريع للشراكة بين الجزائر وكوبا في المجال الصحي

3 مشاريع للشراكة بين الجزائر وكوبا في المجال الصحي

نحو 80 بالمائة من تحاليل الكشف عن السرطان غير معوّضة وتتم عند الخواص

نحو 80 بالمائة من تحاليل الكشف عن السرطان غير معوّضة وتتم عند الخواص

الفساد.. حرب في الداخل والخارج

الفساد.. حرب في الداخل والخارج

توزيع 120 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر عدّة ولايات (فيديو)

توزيع 120 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر عدّة ولايات (فيديو)

“أوريدو” تكرّم “أيقونة الإعلام” علي فضيل

“أوريدو” تكرّم “أيقونة الإعلام” علي فضيل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد