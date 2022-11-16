مسؤول: تجاوز سعر كيلوغرام اللحم 1400 دينار أمر غير منطقي

كشف المدير العام للمؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، لمين دراجي، الأربعاء، أن تسويق اللحوم للمواطن بسعر يتجاوز 1400 دينار، يعد أمرا غير معقول، محذرا من أن استمرار هذه الوضعية قد يدفع الدولة للجوء إلى الاستيراد قبل نهاية السنة.

وقال دراجي خلال حصة “ضيف الصباح”، بالقناة الإذاعية الأولى، أن مستوى أسعار اللحوم الحمراء في السوق خلال الفترة الأخيرة، غير معقول، لأن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف لا يمكن أن يتجاوز 1400 دينار.

وحسبه، فدراسة السوق التي قامت بها مؤسسته، تؤكد أن هذه الأسعار المتداولة لا تتطابق مع الواقع.

ودعا دراجي السلطات إلى تسقيف أسعار اللحوم، محذرا من أن استمرار هذا الوضع مع اقتراب شهر رمضان، قد يدفع الحكومة إلى فتح باب الاستيراد لكسر الأسعار، وهي خطوة تهدد مستقبل الموالين.