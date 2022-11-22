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الجزائر

مسؤول: توزيع أراضي صحراوية على المستثمرين بهذه الولايات

إيمان بوخاتم
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مسؤول: توزيع أراضي صحراوية على المستثمرين بهذه الولايات
ح.م
صورة تعبيرية

سيتم توزيع مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية بغية استغلالها في مجال الزراعات الاستراتيجية، حسب ما أعلنه مدير الغرفة الوطنية للفلاحة.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنيغ” الثلاثاء، اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حنبلي أن التوجه الى الاستثمار في  المناطق الصحراوية هو توجه استراتيجي.

وأرجع المتحدث ذلك إلى الجفاف المتكرر الذي يعانيه الشمال في السنوات الأخيرة وكذا بسبب شساعة الأراضي الصحراوية واحتوائها على مخزون كاف من المياه الجوفية.

وفي هذا الصدد، أكد حنبلي أنه سيتم توزيع مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية على المستثمرين، خاصة الكبار منهم من أجل استغلالها في الزراعات الاستيراتيجية.

ومن بين الولايات المعنية  بهذا البرنامج ذكر حنبلي ولايات، المنيعة، أدرار والبيض وغيرها الكثير.

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