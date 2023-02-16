مسؤول جزائري: إسبانيا تعرقل عقد مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

انتقد مسؤول سام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يوم الخميس، ما جاء في تصريح للمدير العام المساعد المكلّف بالتجارة في مفوضية الاتحاد الأوروبي، حول “إجراءات ردعية مزعومة اتخذتها الجزائر ضد إسبانيا”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المصدر، قوله إن المسؤول الأوروبي “يكرّس اللُبس بين البعد السياسي والتجاري بشكل متعمّد”.

وتابع المصدر يقول:

بطبيعة الحال لم يتطرق هذا المسؤول البتّة، إلى الموقف المعرقل للحكومة الإسبانية، التي تقف في وجه تبنّي أولويات الشراكة، التي تم التفاوض بشأنها ووضع صيغتها النهائية منذ عدة أشهر، في إطار سياسة الجوار الأوروبية. كما أنه غض الطرف أيضا عن موقف إسبانيا غير المسؤول، بحيث أنها تستغل قاعدة الإجماع بطريقة تعسّفية، لعرقلة عقد مجلس الشراكة، الذي يعتبر الهيئة السياسية القانونية المكلّفة بالخوض في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية.

كما أكد المسؤول ذاته أن “هذه التحرّكات الاستعراضية والضغوطات التي تمارسها إسبانيا، غير مجدية، ولا تؤثر في الجزائر بتاتا”.