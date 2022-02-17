مسؤول دولي: منبهر بجهود الهلال الأحمر الجزائري في مخيمات اللاجئين

أعرب رئيس الإتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر الدوليين فرانشيسكو روكار، عن اعجابه بالعمل والإلتزام الذي يقوم به الهلال الأحمر الجزائري في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وقام فرانشيسكو روكار رفقة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، الأربعاء، بزيارة إلى مخيمات اللاجئيين الصحراويين بتندوف.

وفي هذا الصدد نشر روكار تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” قال فيها “زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر لفهم الوضع الإنساني”.

وأضاف “أعجبت بعمل والتزام أفراد الهلال الأحمر الجزائري. المستوحاة من القصص التي سمعتها من الأطفال والمعلمين والأطباء”.

واختتم تغريدته بالتأكيد على أن توفير الدعم التعليمي والصحي أساسي لبناء مستقبل أفضل لهؤلاء.

من جانبها أشرفت سعيد بن حبيلس،على انطلاق قافلة تضامنية مع اللاجئين الصحراويين، تضمنت ارسال 500 طن من المواد الغذائية الأولية.