مسؤول: رفع تدفق الانترنت بالجامعات إلى 1000 ميغا ديسمبر القادم

كشف البروفيسور محمد الأمين خرفي مدير الشبكات وتطوير الرقمنة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رفع تدفق الانترنت بالجامعات من 100 ميغا إلى 1000 ميغا يعني 1 جيغا ديسمبر القادم.

وقال خرفي، الجمعة، في تصريح لإذاعة سطيف أن عدد المؤسسات الجامعية المتصلة بالشبكة الوطنية الرقمية الجامعية من 102 إلى 147 مؤسسة جامعية وهذا قبل نهاية هذه السنة، موضحا أنه سيتم رفع تدفق الانترنيت في المراكز الجامعية ومراكز البحث والمدارس العليا من 10 ميغا إلى 100 ميغا .

وأوضح المتحدث أن الهدف من هذا الإجراء مواجهة تحدي نقص التدفق الذي عانينا منه كثيرا مؤخرا وتم حل الإشكال بتوجيه غلاف مالي معتبر مخصص للبحث العلمي والجامعات.

كما أشار المتحدث أن الرقمنة انطلقت قبل سنوات وتسارعت مع وباء كورونا عبر نظام بروغرس إضافة إلى المنصات الرقمية المرافقة، موضحا أن أكبر هدف لرقمنة القطاع هو الشفافية التامة لكل الأسرة الجامعية للطالب والأستاذ و الباحث والعامل الإداري.