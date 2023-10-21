-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مسؤول روسي: “الفيتو” الأمريكي ضد قرار لوقف الحرب في غزة “طعنة في الظهر”

الشروق أونلاين
  • 210
  • 0
مسؤول روسي: “الفيتو” الأمريكي ضد قرار لوقف الحرب في غزة “طعنة في الظهر”
أرشيف
مجلس الأمن

وصف دبلوماسي روسي استخدام الولايات المتحدة لحقّ “الفيتو” ضد مشروع قرار بمجلس الأمن، لوقف الحرب في قطاع غزة، بأنه طعنة في الظهر.

وقال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي يوم السبت إن واشنطن “قررت فجأة استخدام حق النقض ضد هذا القرار”.

“وكان هذا بمثابة طعنة في الظهر، لأن العديد من الدول كانت تعتقد أن الولايات المتحدة كانت ستشارك في تمرير القرار”، يضيف بوليانسكي.

رفض مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، مشروع قرار برازيلي يدين الحرب في قطاع غزة. على الرغم من استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين لليوم الـ12 على التوالي.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة، للسماح بوصول المساعدات إلى سكان القطاع.

وصوّت معظم أعضاء المجلس، بواقع 12 عضوا، لصالح مشروع القرار. في حين امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. جيش الاحتلال يستولي على منزل قيادي بحماس ويجعله مقرا للاستخبارات!

بالفيديو.. جيش الاحتلال يستولي على منزل قيادي بحماس ويجعله مقرا للاستخبارات!

100 ألف شخص يتظاهرون في لندن دعما لفلسطين

100 ألف شخص يتظاهرون في لندن دعما لفلسطين

الإعلام العبري: إغلاق معبر رفح بعد عبور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

الإعلام العبري: إغلاق معبر رفح بعد عبور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

واشنطن تؤكد مرة أخرى عودتها لموقفها التقليدي من القضية الصحراوية

واشنطن تؤكد مرة أخرى عودتها لموقفها التقليدي من القضية الصحراوية

السيسي يؤكد على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة

السيسي يؤكد على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة

كوبا تدين القصف العشوائي على سكان غزة

كوبا تدين القصف العشوائي على سكان غزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد