مسؤول روسي: “الفيتو” الأمريكي ضد قرار لوقف الحرب في غزة “طعنة في الظهر”

وصف دبلوماسي روسي استخدام الولايات المتحدة لحقّ “الفيتو” ضد مشروع قرار بمجلس الأمن، لوقف الحرب في قطاع غزة، بأنه طعنة في الظهر.

وقال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي يوم السبت إن واشنطن “قررت فجأة استخدام حق النقض ضد هذا القرار”.

“وكان هذا بمثابة طعنة في الظهر، لأن العديد من الدول كانت تعتقد أن الولايات المتحدة كانت ستشارك في تمرير القرار”، يضيف بوليانسكي.

رفض مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، مشروع قرار برازيلي يدين الحرب في قطاع غزة. على الرغم من استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين لليوم الـ12 على التوالي.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة، للسماح بوصول المساعدات إلى سكان القطاع.

وصوّت معظم أعضاء المجلس، بواقع 12 عضوا، لصالح مشروع القرار. في حين امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.