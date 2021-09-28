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العالم

مسؤول روسي للأوروبيين: الكلاب تنبح والقافلة تسير

الشروق أونلاين
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مسؤول روسي للأوروبيين: الكلاب تنبح والقافلة تسير

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه لا يرى وجود داع للرد بأي شكل من الأشكال على تشكيك الغرب بشرعية الانتخابات الروسية.

وأضاف مدفيديف في حوار مع قناة RT: “الكلاب تنبح لكن القافلة تسير. سحقا لهذه التصريحات وتبا لها. نحن دولة مستقلة كبيرة ذات سيادة. لدينا تشريعاتنا الخاصة. لذلك، مهما قالوا، لا يهمنا ذلك بتاتا”.

ووفقا له، حاولت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإساءة للانتخابات الروسية وتشويه سمعتها، برفضها سلفا إرسال خبرائها للمشاركة في مراقبتها.

وأشار إلى أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة، أصر على إرسال 500 شخص لمراقبة الانتخابات وهو ما اعتبره الجانب الروسي كبيرا للغاية، لأن المكتب راقب الانتخابات الأمريكية فقط بـ30 شخصا. وبالتالي لم يتم إرسال أي مراقب عن المنظمة.

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التعليقات
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  • مغربي حر

    الإنتخابات في روسيا مثل الإنتخابات في الجزائر الفرق بينهما أننا في روسيا العالم يعرف أن السيد بوتين هو الحاكم الفعلي في روسيا بخلاف الجزائر فمن يحكم فهي عصابة من ضباط فرنسا لا أحد يعرف من هم أما شقريحة وكراكيزه تبون ولخواوية وبلاني فلا حولة ولا قوة لهم بل عبيد مأمورون

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