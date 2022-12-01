مسؤول روسي: هذه أسباب مهاجمة الأوروبيين لمونديال قطر

أعلن السفير الروسي لدى الدوحة دميتري دوغادكين، الخميس، أن وسائل الإعلام الغربية تنتقد تنظيم كأس العالم في قطر ردا على قرار الدوحة بعدم توقيع عقود تتعلق بتصديرها الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وأشار السفير الروسي، إلى أن المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الغربية شنت حملة على السلطات القطرية، خلال التحضيرات لبطولة كأس العالم، منتقدة سياستها في مجال حقوق العمال الأجانب والنساء والأقليات العرقية.

وقال دوغادكين في تصريح لوكالة “تاس”: “كانت هناك مشكلة، لكن تم تأجيجها بشكل مصطنع، حيث شنت دول أوروبية حملة مناهضة لقطر قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم، طوال 12 عامًا، كانت هذه القضايا تطفو على السطح، ثم تتلاشى مرة أخرى، لكنها لم تكن حادة لهذه الدرجة”.

وأوضح : “أعتقد أن كل هذا ليس إلا انتقاما من قطر نتيجة عدم تلبيتها طلبات أوروبا من الغاز، عقب بدء العملية العسكرية الخاصة في 24 فيفري، اتخذت أوروبا قرارا بالحد من شراء الغاز الروسي وتقليص التعاون الأوروبي الروسي، والبحث عن مصادر بديلة”.

وتابع في نفس السياق: “لكن قطر لم يكن لديها فعلا موارد حرة، فجميع عقودها طويلة الأجل، والمستهلكون الرئيسيون هم دول جنوب شرق آسيا، وهي كشريك جيد لن تفسخ هذه العقود من أجل إرسال الغاز إلى أوروبا”.

وأشار السفير الروسي إلى أن قطر ستتمكن من توريد الغاز إلى أوروبا بعد 4 أو 5 سنوات، وقال: “لم يتمكنوا الآن من القيام بأي خطوات ضد قطر، ويبدو أن الهجمات على كأس العالم فيها جاءت كرد انتقامي”.

وتابع: ” عندما قدموا متسولين للحصول على عقود ، لم يتذكر أحد منهم الأيدي العاملة، وانتهاك حقوق الإنسان، واضطهاد الأقليات الجنسية، لكن عندما اتضح أن عليهم شراء الغاز الطبيعي بأسعار باهظة من الولايات المتحدة، بدا الأمر كما لو أن شخصًا ما قد ضغط على زر لديهم فشنوا هذا الهجوم على قطر”.

وفي وقت سابق، وقعت مؤسسة “قطر للطاقة” اتفاقية مدتها 27 عاما لإمداد شركة “سينوبك” الصينية بالغاز الطبيعي المسال، هي الأطول من نوعها في تاريخ صفقات الغاز الطبيعي المسال حتى الآن.

المصدر: وكالة “تاس” الروسية