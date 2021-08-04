مسؤول رياضي روسي: المجتمعات الغربية “هَبْلَتْ”!

وجّه مسؤول رياضي روسي، الأربعاء، انتقادات لاذعة إلى اللجنة الدولية الأولمبية، والمجتمعات الغربية بِصفة عامّة.

ويتعلّق الأمر هنا بِالمسؤول أندري فلاديميروفيتش تشيرفيتشينكو (54 سنة)، الذي ترأّس نادي سبارتاك موسكو الروسي لكرة القدم ما بين 2002 و2005.

وقال أندري فلاديميروفيتش تشيرفيتشينكو بِخصوص السّماح بِمشاركة الشواذ (أكرمكم الله) في أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو، الجارية أطواره هذه الأيّام: “قلتُ دائمًا إن هذا الأمر حماقة مُطلقة. إنه يدمّر الرياضة، ويقتل رغبة الناس في التحسّن وأن يصبحوا رياضيين مُحترفين. غدًا، قد يكون هناك العديد من هذه الأشياء غير المنطقية. أين سنذهب؟”.

وأضاف في تصريحات لِموقع “تشيمبيوناتا” الروسي: ” أجبروا النساء على رفع الحديد (رفع الأثقال)! هذه حماقة تامّة! الآن يُسمح للرجال الذين يطلقون على أنفسهم نساء القيام بِذلك. لِسوء الحظ، فإن الحماقة تتدفّق. لقد جنّ جنون الحضارة الغربية التي اعتدنا أن نُصلّي خلفها وننظر إليها كمعيار. الآن أنا أتحدّث عن الذين يوجدون في القمّة ويتّخذون القرارات. لقد أصيبوا بِشدّة في الرأس وبِنوع من الفيروسات. يبدو لي أن هذا أخطر من جائحة كورونا، لأن الفيروس الأخير يُمكن على الأقلّ علاجه، لكن ما يُسبّبه هؤلاء الحمقى من مرض ليس له علاج”.

وبِالمقابل، أشار أندري فلاديميروفيتش تشيرفيتشينكو في ختام تصريحاته، إلى أن الفئة الجديرة بِالعناية والمساعدة هم رياضيو ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال بِشأنهم: “إنّهم رائعون، ويستحقون الثناء”.

والظاهر أن الألعاب الأولمبية أُريد لها أن تنحرف، على غرار السّماح بِمشاركة الفئة المنبوذة المُشار إليها، ناهيك عن تحوّل القرية الأولمبية في كلّ استحقاق إلى أشبه بِملهى ليلي ماجن، في لاس فيغاس (أمريكا) ولشبونة (البرتغال) وموناكو (جنوب فرنسا بِالبحر المتوسط).