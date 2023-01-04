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رياضة

مسؤول رياضي مغربي يُغضب “المخزن” بِسبب نشره لِخريطة الصّحراء الغربية

علي بهلولي
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مسؤول رياضي مغربي يُغضب “المخزن” بِسبب نشره لِخريطة الصّحراء الغربية
علم الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية.

يوجد مسؤول رياضي مغربي في وضعية حرجة جدّا بِسبب نشره لِخريطة العالم، بِطريقة صحيحة تتضمّن الجمهورية العربية الصّحراوية الديموقراطية، لكن تُغضب نظام محمد السّادس.

ويتعلّق الأمر بِالمسؤول فيصل العرايشي الذي يتقلّد منصبَين رئاسيَين في بلده المغرب: اللجنة الأولمبية، والإذاعة والتلفزيون.

ونشرت اللجنة الأولمبية المغربية تقريرا للوكالة العالمية لِمكافحة المنشّطات، تُنبّه الرياضيين بِشأن العقاقير الممنوع تناولها في عام 2023، يتضمّن خريطة مُعتمدة لدى كلّ بلدان العالم سوى “المخزن”. وبِعبارة أخرى، اعترف فيصل العرايشي بِالصّحراء الغربية التي تُعاني جرائم المُحتلّ المغربي.

وسارعت اللجنة الأولمبية المغربية إلى حذف المنشور من موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”. لكن “الآثار” بقيت!

وقبل هذه الحادثة، كان فيصل العرايشي قد واجه انتقادات لاذعة، بِسبب طريقة التصوير الباهتة والقديمة من قبل التلفزيون الحكومي لِحفل استقبال النظام المغربي للاعبي المنتخب العائدين من المونديال القطري.

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