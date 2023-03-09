مسؤول سابق في فريق كويتي يثير ضجة كبيرة بتصريحات حول رونالدو

أثارت تصريحات المسؤول السابق بنادي كاظمة الكويتي، منصور التنيب، حول نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال التنيب في تصريحات له خلال برنامج “الديربي” المذاع على قناة Atv الكويتية، أن جميع لاعبي فريق كاظمة الكويتي أفضل من نجم كرة القدم العالمي، ولاعب فريق النصر السعودي، كريستيانو رونالدو.

وأضاف المسؤول السابق بإدارة نادي كاظمة، منصور التنيب، أن جميع لاعبي الفريق الأساسيين والاحتياط أفضل من كريستيانو رونالدو.

وانتقد التنيب مشاركة فريق كويتي واحد في بطولة العرب للأندية،، وقال إن أندية “الكاظمة والعربي والكويت” من أبرز الأندية العربية.

ويشارك فريق “الكويت” الكويتي في البطولة العربية ممثلا وحيدا لبلاده، بينما يمثل دول أخرى مثل السعودية 4 أندية، ويمثل المغرب 3 أندية، ويمثل مصر ” الزمالك وطلائع الجيش”.

وقال مذيع إن كريستيانو بميزانية جميع الأندية الكويتية، وردّ عليه المسؤول السابق بالنادي الكويتي قائلا: “أنا عندي الـ30 لاعب بالكاظمة أحسن من كريستيانو”.

ووصف الكثير من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات المسؤول السابق في النادي الكويتي بغير المنطقية.