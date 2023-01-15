مسؤول: صادرات الجزائر خارج المحروقات زادَت بـ36 بالمئة وشملت 147 دولة

أكد مسؤول بوزارة التجارة، أن صادرات الجزائر خارج المحروقات شملت 147 دولة محققة بذلك أرقاما قياسية، حيث ارتفعت بـنسبة 36 بالمئة مقارنة بسنة 2021.

وكشف المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، عبد اللطيف هواري، الأحد، عن زيادة قياسية في صادرات الجزائر خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022، بواقع 36 %.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، نوّه هواري إلى أنّ ميزان الجزائر التجاري شهد سابقة تاريخية، عبر تحقيق أرقام قياسية في 11 شهرا الأولى من عام 2022، حيث سجّل ارتفاعاً بـ 36 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأفاد هواري أنّ الجزائر حققت 6.6 مليارات دولار من صادراتها التجارية، بعد تحقيق 4.5 مليارات دولار في الأحد عشر شهراً الأولى من سنة 2021، مشيراً إلى أنّ صادرات الجزائر شملت 147 دولة، تتصدرها الدول الأوروبية: فرنسا، إيطاليا، ألمانيا.

وفضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، تواجدت الدول الإفريقية مثل كوت ديفوار، النيجر، غانا، السنغال، ناهيك عن الدول العربية: تونس، الأردن، سوريا والعراق.

وذكر ضيف الأولى أنّ المواد المصدّرة تقدمتها الأسمدة بـ 1.7 مليار دولار (زيادة 28 بالمائة)، الاسمنت بـ 400 مليون دولار (زيادة 93 بالمائة)، الحديد والصلب بـ 500 مليون دولار (زيادة 30 بالمائة)، ولوحظ بروز شعبة جديدة “مواد التنظيف” التي حصدت 1 مليون دولار، متوقعاً تحقيق 6.5 إلى 7 مليارات دولار في نهاية 2022.