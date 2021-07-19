-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مسؤول صيني كبير يزور الجزائر

الشروق أونلاين
  • 1383
  • 0
مسؤول صيني كبير يزور الجزائر

يزور مستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، الإثنين، الجزائر على رأس وفد هام لبحث التعاون وقضايا المنطقة. 

وحسب بيان لوزارة الخارجية “يقوم اليوم مستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، السيد وانغ يي، على رأس وفد هام، بزيارة رسمية إلى الجزائر تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الذين تربطهما اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة تم ابرامها سنة 2014.

وأضاف “خلال هذه الزيارة، سيحظى السيد وانغ يي بمقابلة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما سيجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة.

وحسبه”تشكل هذه الزيارة فرصة لتعميق المشاورات السياسية بين البلدين وتقييم التقدم المحرز في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة للدفع بعلاقات التعاون الثنائي، لاسيما في مجال الشراكة الاقتصادية الخاصة بالهياكل والمنشآت القاعدية والاستثمارات المباشرة في كافة القطاعات الأولوية، فضلا عن الجهود الرامية لمكافحة جائحة كورونا. كما سيتطرق الجانبان إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مقالات ذات صلة
لا تحولوا الفرحة إلى مأساة!

لا تحولوا الفرحة إلى مأساة!

حوادث المرور.. مقترح برفع سن الحصول على رخصة السياقة لـ 21 سنة

حوادث المرور.. مقترح برفع سن الحصول على رخصة السياقة لـ 21 سنة

ما أقدم عليه المخزن تدليس وتضليل وتجن على الغير

ما أقدم عليه المخزن تدليس وتضليل وتجن على الغير

حملة فيسبوكية للتصدي لتغول مافيا الشواطئ

حملة فيسبوكية للتصدي لتغول مافيا الشواطئ

أخبار الجزائر ليوم الأحد 18 جويلية 2021

أخبار الجزائر ليوم الأحد 18 جويلية 2021

طوارئ وسط سكان العاصمة خوفا من انقطاع الماء يومي العيد!

طوارئ وسط سكان العاصمة خوفا من انقطاع الماء يومي العيد!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد