مسؤول صيني كبير يزور الجزائر

يزور مستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، الإثنين، الجزائر على رأس وفد هام لبحث التعاون وقضايا المنطقة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية “يقوم اليوم مستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، السيد وانغ يي، على رأس وفد هام، بزيارة رسمية إلى الجزائر تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الذين تربطهما اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة تم ابرامها سنة 2014.

وأضاف “خلال هذه الزيارة، سيحظى السيد وانغ يي بمقابلة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما سيجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة.

وحسبه”تشكل هذه الزيارة فرصة لتعميق المشاورات السياسية بين البلدين وتقييم التقدم المحرز في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة للدفع بعلاقات التعاون الثنائي، لاسيما في مجال الشراكة الاقتصادية الخاصة بالهياكل والمنشآت القاعدية والاستثمارات المباشرة في كافة القطاعات الأولوية، فضلا عن الجهود الرامية لمكافحة جائحة كورونا. كما سيتطرق الجانبان إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.