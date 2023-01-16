مسؤول عسكري بريطاني رفيع المستوى في الجزائر

يجري مسؤول عسكري بريطاني رفيع المستوى زيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وحسب البيان، فقد استقبل الأمين العام بالوزارة عمار بلاني يوم الإثنين، مستشار وزارة الدفاع البريطانية المكلّف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المارشال الطيار مارتن إليوت سامبسون.

وتطرقت المحادثات التي أجراها الجانبان إلى “سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين. في مجالات الدفاع والأمن، الاقتصاد والاستثمار، والتعاون العلمي والتقني”.

وعبّر المسؤول البريطاني بالمناسبة، عن:

الأهمية البالغة التي توليها المملكة المتحدة لتطوير علاقات تعاون مثمر، وشراكة رابحة مع الجزائر، بحكم مكانتها الدولية المرموقة، وإمكانياتها الواعدة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية. فضلا عن الإسهامات المميزة والأدوار الريادية التي تطلع بها في مختلف المسارات القارية والدولية الرامية لضمان الاستقرار والأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي.

“وشدّد الجانبان الجزائري والبريطاني، على أهمية التحضير الجيّد للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة. لاسيما الدورة الثانية للحوار الإستراتيجي المزمع عقدها السنة الجارية”.

كما تناولت المحادثات “العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. على غرار الوضع في ليبيا ومالي و منطقة الساحل بشكل عام، بالإضافة إلى قضية الصحراء الغربية”.