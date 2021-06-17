مسؤول فرنسي ينصح زرقان

قدّم أحد مسؤولي الأندية الفرنسية نصائح للاعب الدولي الجزائري مهدي زرقان، بعد رفع ستار سوق الانتقالات الصيفية.

ويرتبط صانع الألعاب مهدي زرقان (21 سنة) مع نادي بوردو الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2024.

وقال باتريك إستامب إنه يعتبر مهدي زرقان أحد أفضل لاعبي فريق بوردو، ويأمل أن يذهب بعيدا في مشواره الكروي.

ويشغل باتريك إستامب منصب عضو في إدارة النادي الفرنسي الصغير بوسكا.

وأضاف في أحدث تصريحات إعلامية أدلى بها لِإذاعة “فرانس بلو”، أنه ينصح مهدي زرقان بِالبقاء في فريق بوردو، وتحسين قدراته الفنية، بدلا من الانتقال إلى نادٍ إنجليزي يُصارع من أجل البقاء في حظيرة “البريمرليغ”.

وتابع باتريك إستامب يقول إن الانشغال بِرفع الأجرة والمنح بِالإنضمام إلى فريق آخر، أمر قد لا يعود بِالنّفع رياضيا على مهدي زرقان.